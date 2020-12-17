Украинские лаборатории: США обвинили в создании биооружия

Как американцы превратили Украину в полигон по производству биооружия
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выпустил расследование о том, как американские власти смогли найти лазейки в международном законодательстве и превратили Украину в полигон по производству биологического оружия. Как американцы работали в украинских лабораториях, что их связывало с экс-главой Минздрава Украины и какие разоблачающие ее факты не вошли в расследование - «Газете.Ru» рассказал его автор.
- Почему сейчас остро стоит вопрос биологического оружия? Разве его производство и распространение не было запрещено Конвенцией ООН еще в 1972 году?
- Да, тогда была подписана Конвенция ООН о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО), но она содержит довольно пространственные формулировки, очень обобщенно описывая, что же на самом деле запрещено.
Документ запрещает «разрабатывать, производить, накапливать, покупать и сохранять «микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей».
При этом в документе не прописаны конкретные виды работ с микроорганизмами или другие параметры, которые свидетельствовали бы о разработке биооружия. Никакого механизма контроля над ее соблюдением Конвенция не содержит. Никаких международных органов, контролирующих ее выполнение, создано не было. Например, в атомной сфере есть МАГАТЭ, в химической - ОЗХО.
Здесь ключевые слова - «могут быть связаны». Потому что опять же Конвенция не дает ответа как и кто должен определить, является ли какое-либо исследование этапом разработки биооружия или нет.
Именно такой неопределенностью и пользуются Соединенные Штаты, чтобы обойти конвенцию о запрещении бактериологического оружия. По мнению специалистов, программу разработки биологического оружия легко спрятать. Можно проводить исследования в невинных лабораториях, а потом в короткий промежуток развернуть крупномасштабное производство.
- Когда, по вашему мнению, американские власти стали вмешиваться в вопросы здравоохранения на территории Украины?
- В 2005 году, после оранжевой революции и прихода к власти ставленника США Виктора Ющенко, между министерством охраны здоровья Украины и министерством обороны США было подписано соглашение, позволившее Пентагону начать процесс установления контроля над биологическими объектами Украины, коллекциями штаммов особо опасных патогенов и исследованиями над ними.
Кроме того, одной из целей американцев было бесплатно получить коллекцию штаммов стоимостью около $2 млрд, как это произошло в Грузии. Вместе с тем Пентагон планировал установить полный контроль над эпидемиологической ситуацией на Украине путем внедрения единой электронной системы с серверами в США. В СБУ подчеркивали, что действия США создавали возможность разработки или модернизации новых видов биологического оружия селективного типа действия.
- Насколько мы помним, взаимодействие с США по этим вопросам вскоре было приостановлено?
Да, это так, но после майдана в 2014-2015 годах сотрудничество возобновилось в больших масштабах. Пентагон развернул проекты UP-3, 5, 6, 8 по изучению особенностей распространения вирусных заболеваний на Украине. В рамках проекта UP-8 под руководством американских ученых проводились исследования на образцах биоматериалов 4 тыс. украинских военнослужащих.
Например, боевые вирусы будут поражать только восточных славян: украинцев, русских и белорусов.
В 2016 и 2017 годах управление СБУ по Херсонской области (в Херсоне расположена одна из лабораторий) докладывало в АТЦ СБУ об угрозах деятельности DTRA для эпидемиологической безопасности Украины и использовании исследований для разработки биооружия. УСБУ предлагало взять в контрразведывательное сопровождение работу подрядчика DTRA на Украине компании Black&Veatch. Эти доклады были оставлены без внимания Департаментом контрразведки СБУ, которым руководил, по моим данным, агент ЦРУ Виталий Найда.
- Насколько вообще легальны такие эксперименты с точки зрения международного законодательства?
- Подобные исследования ограничены Конвенцией ООН о запрещении биологического оружия 1972 года. Деятельность американских лабораторий на Украине требует внимания ООН и тщательного изучения международным сообществом.
- В 2016 году обязанности главы Минздрава Украины стала исполнять Ульяна Супрун. Она американка украинского происхождения, которая родилась в Детройте. Участвовала в Евромайдане в качестве организатора медицинской службы. Каковая была ее функция?
- Супрун сыграла большую роль в восстановлении и расширении «сотрудничества» в биологической сфере. Фактически проникновение американцев в биологические лаборатории проходило при ее непосредственном участии и руководстве.
Накануне пандемии коронавируса Супрун проводила медицинскую реформу, которая по сути уничтожила систему эпидемиологического надзора на Украине. Закрывались соответствующие учреждения.
В мое расследование не вошел еще один эпизод, связанный с лоббированием Супрун интересов западных фармкомпаний. Он касается препарата «Такпан», который в перечень лекарственных средств, закупаемых за государственные средства Украины, и предназначен для реабилитации пациентов после трансплантаций.
У меня есть документы, свидетельствующие, что это лекарство остается невостребованным в местных больницах в большом количестве. Врачи его не назначают, а пациенты отказываются использовать. Учитывая ограниченный срок хранения, бюджетные деньги были потрачены впустую.
- Как же все-таки властям США удалось найти лазейку в международном законодательстве и не понести ответственность за эксперименты в биологические лабораториях Украины?
- Конвенция ООН о запрещении биологического оружия содержит весьма обобщенные формулировки примерно в таком формате: запрещено вести работы с биологическими агентами, которые не предназначены для мирных целей.
Но дело в том, что многие исследования в этой области могут иметь двойное назначение. Это одновременно проблема для нас с вами и возможность для Соединенных Штатов. Доказать немирные цели таких исследований, как вы понимаете, крайне сложно.
Речь пойдет о серии проектов UP - Ukrainian Project. Мне известно о четырех таких исследованиях UP-3, 5, 6 и 8. Подробнее о проекте UP-8 - в моем расследовании на сайте. Служба безопасности Украины и администрация Януковича пытались ограничить сотрудничество с США в 2013 году. И это решение соответствовало статье IV Конвенции. Она гласит, что ее государства-участники обязуются принять необходимые меры по запрещению и предотвращению разработки, производства, накопления, приобретения или сохранения агентов, токсинов, оружия, оборудования и средств доставки в пределах своей территории.
Доказательная база расследования включает в себя подлинные документы Службы Безопасности Украины, Министерства охраны здоровья и связанных с ним учреждений. Часть из них была добыта мной ранее оперативным путем, часть была получена от моих источников уже после переезда в Россию. Документы я публикую на сайте, в приложении к расследованиям.
Георгий Воронович