«Поведение русских тревожит»: почему Лондон не дружит с Москвой

Министр обороны Британии объяснил, почему с РФ трудно наладить отношения

Великобритания хочет наладить отношения с Россией, но после инцидента, связанного с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, это будет сделать непросто, заявил министр обороны Бен Уоллес. По его словам, Москва продолжает «тревожить» своим поведением Лондон, усиливая активность своих кораблей и авиации возле британских границ.

Наладить отношения с русскими и Россией будет трудно, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес. Его слова передает газета The Daily Telegraph. Причина тому - инцидент в Солсбери и «тревожащее поведение РФ» возле границ Великобритании на море и в воздухе.

По словам Уоллеса, если российское правительство «способно использовать нервно-паралитическое вещество на английских улицах», что может убить тысячи людей, то это создает определенные проблемы.

«Думаю, что мы всегда будем призывать их улучшить отношения и следовать принципам верховенства международного права, а также сделать так, чтобы мы вернулись к хорошим взаимоотношениям», - добавил он.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия весной 2018 года, как заявляют в Лондоне, были отравлены в британском Солсбери. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом Скрипаля.

Кроме того, через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери - Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за преступление, «весьма вероятно», лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что на территории России никогда не велось производства химических веществ под названием «Новичок».

Британские власти последовательно обвиняют Российскую Федерацию в агрессии. В августе прошлого года источники в британских вооруженных силах сообщили газете The Daily Telegraph, что российские подлодки проекта 636 «Варшавянка» представляют потенциальную угрозу для Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Новые малозаметные русские субмарины с дизель-электрическими двигателями могут незаметно следить за перемещениями флота и подключаться к коммуникационным кабелям», - говорится в статье.

Поэтому, утверждают источники, правительство должно увеличить финансирование Королевского флота.

В конце ноября Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, и для противодействия ей нужно усилить международное сотрудничество между Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. По его словам, Россия «миллиметр за миллиметром тестирует решимость» Лондона.

«Москва использует гибридный способ ведения войны», - считает глава британского минобороны.

В январе 2018 года тогдашний глава министерства обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может разрабатывать план по уничтожению газопроводов и энергетических кабелей, связывающих Туманный Альбион с континентальной Европой.

«Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», - подчеркнул он.

Петр Николаев