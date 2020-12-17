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РИА Новости

Лавров прокомментировал возможность продления СНВ-3 при Байдене

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЗАГРЕБ, 16 дек - РИА Новости. От Москвы уже ничего не зависит в вопросе продления СНВ-3, надо подождать когда новая администрация США определит свой подход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы знаете, я даже не могу сейчас на эту тему размышлять и рассуждать, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить. Все те условия, которыми американцы пытались в недавнем времени обставлять свою позицию на этот счет, означали уже не продление действующего договора, а разработку нового. И надо им определиться. Поэтому подождем, когда новая администрация определит свой подход и будем тогда уже определять свои подходы", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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Хорватия
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Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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