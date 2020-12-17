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ЦАМТО

Аргентина получила первый модернизированный вертолет AS-365N3+

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AS-365
AS-365.
Источник изображения: vertolet.ru

ЦАМТО, 16 декабря. Компания Helicopteros do Brasil (Helibras), являющаяся подразделением Airbus Helicopters, передала Морской префектуре Аргентины (Береговая охрана Аргентины) первый прошедший модернизацию к конфигурации AS-365N3+ вертолет AS-365N2 "Дофин".

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2016 года Министерство безопасности Аргентины одобрило заключение с компанией Airbus Helicopters контракта на проведение модернизации трех вертолетов AS-365N2 "Дофин", состоящих на вооружении Береговой охраны. Стоимость работ оценивалась в 23,943 млн. евро (25,47 млн. долл.).

Модернизация к конфигурации AS-365N3+ включает капитальный ремонт фюзеляжа, установку новых двигателей Turbomeca Arriel 2C, нового четырехосевого автопилота, стеклянной кабины пилотов, пакета электроники, обеспечивающего выполнение задач в сложных метеоусловиях и любое время суток.

Хотя модернизация реализуется медленно из-за отсутствия средств, ожидается, что в следующем году работы будут выполнены еще на двух вертолетах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Safran
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