Аргентина получила первый модернизированный вертолет AS-365N3+

ЦАМТО, 16 декабря. Компания Helicopteros do Brasil (Helibras), являющаяся подразделением Airbus Helicopters, передала Морской префектуре Аргентины (Береговая охрана Аргентины) первый прошедший модернизацию к конфигурации AS-365N3+ вертолет AS-365N2 "Дофин".

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2016 года Министерство безопасности Аргентины одобрило заключение с компанией Airbus Helicopters контракта на проведение модернизации трех вертолетов AS-365N2 "Дофин", состоящих на вооружении Береговой охраны. Стоимость работ оценивалась в 23,943 млн. евро (25,47 млн. долл.).

Модернизация к конфигурации AS-365N3+ включает капитальный ремонт фюзеляжа, установку новых двигателей Turbomeca Arriel 2C, нового четырехосевого автопилота, стеклянной кабины пилотов, пакета электроники, обеспечивающего выполнение задач в сложных метеоусловиях и любое время суток.

Хотя модернизация реализуется медленно из-за отсутствия средств, ожидается, что в следующем году работы будут выполнены еще на двух вертолетах.