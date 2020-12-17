В Петербурге заложили новый атомный ледокол "Чукотка"

ЦАМТО, 16 декабря. Четвертый серийный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 заложен 16 декабря на "Балтийском заводе", передает "РИА Новости".

"Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа "Арктика", выведенных из эксплуатации", – говорится в материалах судозавода.

Заказчиком является госкорпорация "Росатом".

"Название этой ледокольной серии звучит для нас, для атомщиков, осваивающих Северный морской путь, буквально как музыка... У нас крайне серьезные задачи в будущем году – это сдача "Сибири", первого серийного ледокола", – сказал на церемонии закладки ледокола глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Как напоминает агентство, в октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на "Балтзаводе" строят три серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь", "Урал" и заложенный в мае этого года ледокол "Якутия".

Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает "РИА Новости".