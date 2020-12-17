Поиск субмарин "противника" отработает Балтфлот РФ в Атлантике и Средиземноморье

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей в составе корвета "Стойкий", танкера "Кола" и буксира "Яков Гребельский" отправился в дальний поход, запланировано несколько учений, сообщил в среду Балтийский флот (БФ).

"Экипаж палубного вертолёта Ка-27, который базируется на корвете, проведёт летные смены в акватории Атлантики и Средиземноморья, выполнит тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия", - сказано в сообщении.

По данным штаба БФ, "в период похода экипаж корвета "Стойкий" выполнит множество различных учебно-боевых задач, среди которых учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами".

"Основная задача похода - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана", - сказано в сообщении.