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Интерфакс-АВН

Поиск субмарин "противника" отработает Балтфлот РФ в Атлантике и Средиземноморье

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей в составе корвета "Стойкий", танкера "Кола" и буксира "Яков Гребельский" отправился в дальний поход, запланировано несколько учений, сообщил в среду Балтийский флот (БФ).

"Экипаж палубного вертолёта Ка-27, который базируется на корвете, проведёт летные смены в акватории Атлантики и Средиземноморья, выполнит тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия", - сказано в сообщении.

По данным штаба БФ, "в период похода экипаж корвета "Стойкий" выполнит множество различных учебно-боевых задач, среди которых учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами".

"Основная задача похода - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана", - сказано в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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