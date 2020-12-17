Лавров считает несерьезными публикации о двойном отравлении Навального

Загреб. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил как несерьезные публикации о двойном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили", - сказал Лавров на пресс-конференции в Загребе.

"Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", - подчеркнул Лавров.