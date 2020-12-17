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Интерфакс-АВН

Лавров о продлении СНВ-3: от России уже ничего не зависит

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба МИД РФ

Загреб. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - От Москвы уже ничего не зависит в плане продления договора о стратегических наступательных вооружениях, российская сторона "подождет", пока новая американская сторона выработает свой подход к этому вопросу, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я даже не могу сейчас на эту тему рассуждать и размышлять, потому что от нас уже ничего не зависит - договор можно либо продлить, либо не продлить", - сказал Лавров на пресс-конференции в Загребе.

"Подождем, когда новая администрация определит свой подход и будем тогда уже определять свои подходы", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ отметил, что "все те условия, которыми американцы пытались до недавнего времени обставлять свою позицию на этот счет, означали уже не продление действующего договора, а разработку нового".

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
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