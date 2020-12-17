МНО Республики Корея приобретет вертолеты MH-60R "Сихок"

ЦАМТО, 16 декабря. МНО Республики Корея приняло решение приобрести многоцелевые вертолеты MH-60R "Сихок" американской компании Sikorsky для усиления возможностей ВМС страны в области противолодочной борьбы.

Как сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), контракт с дочерней компанией Lockheed Martin Corp планируется подписать до конца текущего года. Стоимость проекта оценивается в 960 млрд. вон (878 млн. долл.).

Решение было принято на заседании комитета по рассмотрению оборонных проектов. По словам представителя агентства, к 2025 году ВМС Республики Корея поэтапно будут поставлены в общей сложности 12 вертолетов MH-60R "Сихок".

Вертолет длиной 19,76 м и высотой 5,1 м способен развивать максимальную скорость 267 км/ч и может применяться для различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, поисково-спасательные операции, снабжение и медицинскую эвакуацию.

Как сообщал ЦАМТО, программа, получившая название "Закупка второй партии морских вертолетов" (Maritime Operation Helicopter batch-two – MOH 2), предусматривала приобретение 12 вертолетов общей стоимостью около 900 млрд. вон. Ранее в 2016 году в рамках первого этапа программы группа Leonardo поставила ВМС Республики Корея восемь двухдвигательных вертолетов AW-159 "Уайлдкэт".

В тендере на поставку второй партии вертолетов участвовали два претендента: MH-60R "Сихок" компании Lockheed Martin и AW-159 "Уайлдкэт" производства Leonardo.

Lockheed Martin предлагала поставку MH-60R в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Своим преимуществом американский производитель считает, значительное количество поставленных заказчикам MH-60R (более 300 ед.) и высокую унификацию со 130 вертолетами UH-60 "Блэк Хок", состоящими на вооружении ВС Республики Корея.

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок", оснащенных многорежимными РЛС APS-153(V), бортовыми низкочастотными ГАС, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C (V), а также другого сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 800 млн. долл.