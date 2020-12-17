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Военные намерены обзавестись оружием «Звездных войн»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон намерен разместить на своих истребителях бластеры, работающие на микроволнах и способные расплавить вражеские радары и сенсоры.

Об этом пишет британская Times.

Как отмечает автор статьи Майкл Иванс, сама программа находится в фазе исследований, но факт ее наличия доказывает, что в Пентагоне задумываются «о весьма экзотических способах уничтожения оборонительных мощностей врага». Иванс утверждает, что в последние годы американские бомбардировщики уже проводили тестовые полёты, во время которых крылатые ракеты с микроволновой начинкой «поджаривали» электронные цели на земле. Правда, признает Иванс, аналогичная секретная работа идёт и в Британии, и в Китае, и в России.

С помощью микроволн можно послать широкий луч энергии, например, на беспилотник, в результате получится высокомощный электромагнитный взрыв, который разрушает электронику, и беспилотник тут же падает на землю. При этом всё происходит без шума, без огня. Такое оружие уже испытывали, но ещё не применяли, утверждает издание.

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