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Доля современного ракетного вооружения доведена до 81 процента

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2020 году доля современных образцов ракетного вооружения в РВНС (Ракетных войсках стратегического назначения) доведена до 81%, в ближайшей перспективе будут разрабатываться новые комплексы.

Об этом заявил командующий войсками Сергей Каракаев.

Как отметил Каракаев, сейчас в боевом составе РВСН находятся ракетные комплексы, позволяющие максимально эффективно реализовать различные формы и способы боевого применения, в том числе ракетные комплексы стационарного шахтного базирования «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

«В этом году доля современных образцов ракетного вооружения доведена до 81%», — констатировал он в интервью газете «Красная звезда».

«Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов новых ракетных комплексов. Прежде всего, это ракетный комплекс «Ярс» в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Суммарно это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год», - сказал командующий.

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Продукция
РС-12М
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Проекты
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