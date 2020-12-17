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РЭБом по беспилотникам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие Центрального военного округа успешно отработали отражение атаки малогабаритных низколетящих БПЛА условного противника.

Об этом сообщает Минобороны РФ, отмечая, что последние годы в российской армии активно осваиваются новые методы борьбы с беспилотниками. В частности, используется практика применения сводных отрядов, состоящих из снайперов, разведчиков, зенитчиков и специалистов в сфере радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на вооружение ВС РФ принимаются образцы сухопутной техники, способные поражать БПЛА.

По мнению экспертов, Россия успешно интегрирует в боевую подготовку опыт современных локальных конфликтов.

В рамках учения на полигоне в Челябинской области военнослужащие радиотехнических войск и подразделений ПВО успешно отразили атаку беспилотников условного противника. Целями российских военных стали около 20 малоразмерных дронов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа .

«В ходе тактического эпизода специалисты радиотехнических войск из состава боевого расчёта РЛС «Подлёт-К1» обнаружили малоразмерные, малоскоростные и маловысотные цели на удалении около 15 км, в роли которых выступали беспилотные летательные аппараты», - говорится на сайте Минобороны РФ.

Для поражения вражеских дронов применялись зенитный ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» и система ПВО «Тор-М1». Оперативное получение радиолокационной информации обеспечила автоматизированная система управления (АСУ) «Поляна-Д4».

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Поляна-Д4
Тор-М1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
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