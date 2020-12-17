В Израиле похвастались своей ПРО

Израиль завершил в этом месяце «масштабные и беспрецедентные» учения, в ходе которых были проверены возможности трёх уровней систем противоракетной обороны (ПРО) страны для нейтрализации различных угроз с воздуха.

Об этом сообщили в израильском военном ведомстве, пишет газета The Times of Israel.

В учениях, результаты которых Минобороны Израиля назвало «блестящим успехом», различные системы обнаружения и уничтожения воздушных целей должны были взаимодействовать друг с другом и «перехватывать несколько типов целей, включая ракеты, беспилотные летательные аппараты и, что особенно важно, крылатые ракеты одновременно», говорится в сообщении.

Учения, состоящие из серии испытаний, были сосредоточены в первую очередь на проверке возможностей новой версии системы ПРО средней дальности David’s Sling («Праща Давида»), которая в настоящее время находится в стадии разработки, а также новых возможностей тактической системы борьбы с воздушными целями Iron Dome («Железный купол»).