Минобороны показало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"

В министерстве отметили, что ракетный комплекс эффективно дополнит системы вооружения РВСН и создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ показало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" в шахтную пусковую установку в Оренбургской области. Запись опубликована на канале "Минобороны России" в YouTube.

"Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - говорится в подписи к видео.

В нем отмечается, что ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

Первый ракетный полк, вооруженный комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года. Боевой блок "Авангард" разработан в "НПО машиностроения". Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

В сентябре глава государства наградил разработчика комплекса "Авангард", инженера-конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами.