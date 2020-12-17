"Превью конца цивилизации»: в США отметили пуск ракет "Булава"

Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет «Булава»

Американские СМИ обратили внимание на произведенный несколькими днями ранее пуск ракет "Булава" с российской подлодки "Владимир Мономах", представив его как "превью конца цивилизации». Этот пуск произвели из Охотского моря по полигону в Архангельской области.

Залповый пуск ракет "Булава", который был осуществлен с российской подлодки "Владимир Мономах" из акватории Охотского моря, - это "превью конца цивилизации», пишет американский журнал Popular Mechanics.

Как утверждают авторы материала, выпущенные из Охотского моря "Булавы", могут достигать большей части территории Соединенных Штатов к западу от Миссисипи. При этом ракеты, которые были запущены из Белого моря, способны достичь территории США к востоку от этой зоны.

В российском Минобороны 12 декабря сообщили, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах» осуществил из акватории Охотского моря пуск четырех баллистических ракет «Булава».

Как указали в ведомстве, залповый пуск выполнили из подводного положения. Ракеты были направлены на полигон Чижа в Архангельской области. Дальность пуска снаряда составила свыше 5,5 тыс. км.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет баллистических ракет состоялся в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - указали военные.

При подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы, как отметили в военном ведомстве, экипаж крейсера "проявил высокий профессионализм и морскую выучку».

Согласно публикации, "Булава" "примерно эквивалентна" имеющейся у США ракете Trident D-5.

Издание считает, что половина из 12 тестов этого оружия, которые были проведены с 2003 по 2009 годы, как указали в материале, не завершилась успехом, но все десять испытаний с 2018 года были удачными.

«Булава» - это новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе. Она предназначена для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», к которым относятся «Князь Владимир» и «Владимир Мономах».

МБР Р-30 «Булава-30» разработали в Московском институте теплотехники. Испытания оружия стартовали в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок (АПЛ), включая последний, семь были неудачными, а два - частично неудачными.

Носитель этого оружия - ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" - это АПЛ четвертого поколения. 14 ноября 2015 года ее экипаж произвел залповую стрельбу двумя баллистическими ракетами "Булава" из подводного положения. Запуск был произведен из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Корабль проекта 955А К-549 «Князь Владимир», который также способен нести "Булаву", заложили на «Севмаше» в Северодвинске в марте 2006 года. Субмарину стратегического назначения разработало центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Она несет 16 ракет Р-30 «Булава-30». Данная подлодка отличается малошумностью, повышенной маневренностью и усовершенствованной системой управления оружием.

В настоящее время российский ВМФ обладает тремя субмаринами проекта 955 (К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») и одной подлодкой проекта 955А (К-549 «Князь Владимир»).

Еще четыре подлодки проекта 995А на данный момент находятся на стадии строительства. Кроме того, к закладке готовятся две такие субмарины.

В конце августа прошлого года военный эксперт Дмитрий Болтенков писал в «Известиях», что АПЛ проекта 955 «Борей» обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава-30» из Баренцева и Белого морей. Как он обратил внимание, это может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы «Борей» - «Булава».

«Впрочем, в этом нет ничего удивительного: данная система относится к четвертому поколению морских стратегических систем», - подчеркнул он.

Специалист отметил, что более сложную систему оружия, чем связка «атомная подводная лодка и баллистическая ракета», назвать затруднительно.

При пусках МБР с АПЛ, расположенных в приполюсных районах, по словам эксперта, в разряд особенно актуальных переходят вопросы навигации, гидрографии и связи.

«В частности, для начала надо постараться найти полынью для осуществления запуска ракеты. Так что такие стрельбы являются проверкой готовности всей системы морских стратегических сил в целом», - пояснил он.

Кристина Сизова