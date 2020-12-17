Итоги работы Экспертного совета по судостроению обсудили в Государственной Думе

ЦАМТО, 16 декабря. Вице-президент по техническому развитию ОСК Василий Бойцов рассказал об основных итогах работы Экспертного совета по развитию судостроения и морской техники за 2020 год на заседании Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК.

Совещание провел председатель Комиссии Владимир Гутенев. В мероприятии приняли участие: координатор экспертных советов Комиссии Анатолий Сердюков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа, руководители профильных экспертных советов, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Открывая совещание, Владимир Гутенев указал на хорошую эффективность мер поддержки промышленности в условиях пандемии. "Мы проводили анкетирование крупнейших технологических предприятий. Более 55% из них оценили уровень помощи как "весьма высокий", – проинформировал собравшихся В.Гутенев.

Координатор экспертных советов Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Анатолий Сердюков дал высокую оценку деятельности совета по развитию судостроительной промышленности, отметив его председателя, генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова в числе лучших руководителей экспертных структур при Комиссии.

В своем выступлении вице-президент ОСК Василий Бойцов заявил, что 2020 год стал первым, когда отечественные корабелы работали в соответствии с обновленной Стратегией развития судостроительной отрасли. В рамках деятельности экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники удалось обсудить ряд важных инициатив, направленных на устойчивую работу предприятий ОПК в сложных экономических условиях, а предложения, подготовленные членами совета, нашли поддержку парламентариев и профильных министерств.

"В 2020 году доля гражданской продукции составит порядка 21% от общей выручки корпорации. В направлении диверсификации мы движемся уверенными темпами", – подчеркнул В.Бойцов. Вице-президент ОСК особо отметил важность поручений, которые были даны вице-премьером Юрием Борисовым по итогам работы экспертных советов на площадке Международного военно-технического форума "Армия 2020". В частности, Министерству промышленности и торговли России совместно с АО "ОСК" предстоит проанализировать вопросы сертификации и лицензирования производства высокотехнологичной гражданской морской техники, к которой в настоящее время заказчиками применяются требования иностранных регуляторов.

Другим важным итогом года В.Бойцов назвал дальнейшее укрепление взаимодействия с российскими производителями в части локализации основных судовых систем и оборудования. "Продолжая работу на базе центра компетенций ОСК по пропульсивным системам, мы намерены в ближайшей перспективе предложить на рынок как гражданской, так и оборонной продукции комплексные решения с полным импортозамещением", – заявил В.Бойцов. Также он затронул тему промышленной безопасности, отметив высокий уровень внутреннего корпоративного стандарта в области пожарной безопасности, принципы которого могут быть распространены на отрасль в целом.

Исполняющий обязанности Директора департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга Станислав Костырев в своем выступлении попросил парламентариев поддержать изменения в Кодекс торгового мореплавания, определяющие отдельные виды деятельности, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов российской постройки. В свою очередь, В.Гутенев назвал эти предложения действенным механизмом по поддержке отечественного судостроения, напомнив, что ранее аналогичные решения были приняты в отношении судов под российским флагом, перевозящих природные ресурсы по Северному морскому пути.

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