Разведчики ВВО в Приамурье получили партию специальных автоматов АСМ "Вал" последней модификации

ЦАМТО, 16 декабря. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, получили на вооружение первую партию модернизированных специальных автоматов АСМ "Вал".

Новый специальный автомат калибра 9 мм предназначен для ведения бесшумной стрельбы на дальности до 400 м (прицельная). Он отличается от предшествующей версии улучшенной эргономикой, наличием нового прицела дневного и ночного видения, увеличенным магазином с боекомплектом до 30 патронов. Новый автомат можно использовать на сошках. Унифицированные планки Пикатинни предназначены для крепления различных приспособлений, повышающих возможности при стрельбе.

В ближайшее время новые автоматы будут обслужены и проведена их пристрелка в рамках занятий зимнего периода обучения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.