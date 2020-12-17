Доля современных вооружений в РВСН доведена до 81 проц.

ЦАМТО, 16 декабря. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению воинских частей и соединений РВСН позволило довести долю современных образцов ракетного вооружения до 81 проц.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил накануне отмечаемого 17 декабря Дня Ракетных войск стратегического назначения командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ниже приведено несколько фрагментов интервью С.Каракаева газете "Красная звезда".

– Насколько нынешние возможности РВСН позволяют Стратегическим ядерным силам России решать задачи ядерного сдерживания?

– Ракетные войска в ядерной триаде нашей страны обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны. Это позволяет Ракетным войскам обеспечить решение значительной доли боевых задач стратегического ядерного сдерживания, возложенных на ядерную триаду России.

Эти возможности будут повышаться за счет перевооружения группировки на современные ракетные комплексы, адекватно отвечающие темпам и объемам развития стратегических вооружений противника, средств разведки и противоракетной обороны.

Эти возможности будут наращиваться также за счет совершенствования систем и средств боевого управления и связи, других обеспечивающих систем, в том числе и в области информационного технического противоборства.

– Какова сейчас доля современных комплексов в боевом составе РВСН? Какие комплексы находятся на вооружении? Оцените, пожалуйста, темпы перевооружения РВСН в последние годы.

– Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению воинских частей и соединений РВСН позволило довести долю современных образцов ракетного вооружения до 81 процента и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания.

В настоящее время в боевом составе РВСН находятся ракетные комплексы, позволяющие максимально эффективно реализовать различные формы и способы боевого применения. Среди них ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные Государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов новых ракетных комплексов. Прежде всего, это ракетный комплекс "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Суммарно это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год.

– Какие соединения РВСН уже перевооружены на ракетный комплекс "Ярс" мобильного и стационарного базирования?

– Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования РВСН, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс, остались только три, в которых это перевооружение еще не завершено. В Барнаульской (Алтайский край) и Бологовской (Тверская область) ракетных дивизиях мобильного базирования идет перевооружение на мобильный вариант, а в Козельске – на стационарный (шахтный) вариант этого комплекса.

– Когда на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении заступит ракетный комплекс "Сармат"?

– В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году.

– В чем заключается технологический прорыв России при создании новейшей системы "Авангард"? Почему для комплекса выбрали именно это название? Насколько оно соответствует предназначению?

– Работы по созданию боевых блоков, летящих со скоростями, сравнимыми с первой космической, способных при этом осуществить неожиданный гиперзвуковой маневр и поражать цели в непредсказуемых местах и с неожиданных направлений, ведутся практически во всех технологически развитых странах.

Но Россия первой получила реально действующий летательный аппарат, развивающий скорость, более чем в 20 раз превышающую число Маха и реализующий все вышеперечисленные возможности. Помимо "Авангарда", в линейке передовых и технологически прорывных вооружений России Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал подводный беспилотный аппарат "Посейдон", морскую ракету "Циркон", авиационный комплекс "Кинжал" и крылатую ракету "Буревестник". Среди этих систем вооружения ракетный комплекс "Авангард" уже поставлен на боевое дежурство и сегодня является первым в мире стратегическим гиперзвуковым ядерным оружием.

Что касается названия этого ракетного комплекса, то оно действительно оправдывает себя, точнее не скажешь. Кстати, это наименование новейшая система получила еще в самом начале ее разработки, на этапе открытия опытно-конструкторской работы. Этот ракетный комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия.

Полностью интервью командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".