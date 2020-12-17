Войти
Российская газета

Тральщик "Яков Баляев" прошел госиспытания

390
0
+2
Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" в ходе заключительного этапа заводских ходовых и государственных испытаний впервые применил вооружение.

Корабль выполнил стрельбы по воздушным и надводным целям из артустановки АК-630. Также экипаж отработал уничтожение плавающей морской мины - по ней огонь велся не только из пушки, но и пулемета калибра 12,7 мм. Успешно испытаны акустический и контактный тралы, сообщили в Минобороны России.

26 декабря "Яков Баляев" войдет в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны. Их корпус выдут из стеклопластика и защищает от магнитных мин, подруливающие устройства обеспечивают кораблю первоклассную маневренность, а поиск мин ведется как бортовым гидроакустическим комплексом, так и его модулями, размещенными на катерах-роботах.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 12700
Робот
ТОФ
Похожие новости
24.03.2020
Вооружат по Тихому: новые атомные лодки «Борей» отправятся на Камчатку
06.01.2020
Экипажи двух новых кораблей для Тихоокеанского флота в январе начнут подготовку в Объединённом учебном центре ВМФ - Минобороны РФ
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 19:09
  • 4
«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ
  • 17.12 18:42
  • 2155
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.12 17:58
  • 4
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 17.12 17:51
  • 152
Космонавтика Илона Маска
  • 17.12 17:46
  • 20
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 17.12 17:43
  • 10
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 17.12 17:42
  • 17
Вторая Приднестровская
  • 17.12 17:38
  • 3
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем
  • 17.12 17:13
  • 2
ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО
  • 17.12 15:39
  • 52
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 17.12 15:39
  • 2
Полема рассказала о росте спроса на материалы для аддитивных технологий
  • 17.12 15:24
  • 2
Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН
  • 17.12 14:54
  • 2
Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»
  • 17.12 14:03
  • 5
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 17.12 13:39
  • 5
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет