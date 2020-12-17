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ТАСС

Рогозин рассказал о снижении задолженности Центра им. Хруничева

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На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

C 2018 года она сократилась на 70 млрд руб., отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева с 2018 года снизил долговую нагрузку на 70 млрд рублей, к 2023 году предприятие полностью погасит задолженность. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации напомнил, что в мае 2018 года, когда он стал гендиректором Роскосмоса, совокупная "дыра" (кредитная задолженность, дефицит оборотных средств, накопленные штрафы и пени) в бюджете предприятия составляла 117 млрд рублей. "Не могу сказать, что на сегодняшний день все проблемы решены, но общими усилиями Роскосмоса, правительства и Минфина дыра сократилась на 70 млрд [рублей]", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что стабильная производственная программа позволит к 2023 году вывести Центр им. М. В. Хруничева "в плюс" и рассчитаться со всеми долгами.

Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года. Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей. В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления центра обсуждался во время встречи Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом использования земель предприятия. В феврале 2019 года Рогозин доложил Путину, что долговая нагрузка на предприятие уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

В октябре 2019 года Рогозин сообщал, что за счет реализации проекта строительства Национального космического центра планируется получение дополнительно 44 млрд рублей, которые будут вложены в программу финансового оздоровления Центра.

По итогам 2019 года Центр им. М. В. Хруничева вышел на чистую прибыль впервые с 2016 года. Она составила 7,53 млрд рублей.

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Кредитование
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Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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