Китайский беспилотный аппарат "Чанъэ-5" с лунным грунтом готов вернуться на Землю

Ранее космический зонд несколько раз скорректировал траекторию и фактически уже осуществил переход с лунной на земную орбиту

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Беспилотный космический аппарат "Чанъэ-5" готов к возвращению на Землю и в ближайшие сутки должен приземлиться в заданной точке с образцами лунного грунта. Об этом сообщила в среду газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

По данным издания, приземление состоится на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия (север КНР). "Все готово к посадке аппарата. Наши сотрудники ожидают капсулу с ценным материалом", - проинформировал Центр по исследованию Луны и космическим программам CNSA.

Ранее космический зонд несколько раз скорректировал траекторию и фактически уже осуществил переход с лунной на земную орбиту. Одна из задач в процессе приземления - испытание на жароустойчивость материалов посадочного модуля, который на второй космической скорости (11,2 км/ сек) войдет в атмосферу.

"Объем капсулы составляет порядка 14% от пространства китайского пилотируемого корабля. В то же время площадь района приземления в 16 раз больше, чем у предыдущих миссий с участием человека", - приводит China Daily комментарий центра.

Миссия по сбору лунного грунта

24 ноября с космодрома Вэньчан на Хайнане была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат, который примерно через три недели после старта (ориентировочно 16-17 декабря) должен доставить грунт на Землю.

Всего собрано около 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты. В случае успеха Китай станет первой за последние 44 года страной, осуществившей миссию по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

В начале декабря CNSA сообщило, что "Чанъэ-5" успешно покинул естественный спутник Земли. Затем он завершил стыковку на лунной орбите, сопровождавшуюся передачей геологических образцов возвратному модулю.