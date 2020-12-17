Рогозин рассказал о планируемых в 2021 году запусках «Ангары»

Два пуска ракет семейства «Ангара» будет проведено в 2021 году. Об этом сообщил в среду, 16 декабря, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В следующем году проведем пуски как тяжелой, так и легкой «Ангары», причем тяжелая полетит с мощным разгонным блоком «Персей». Эти пуски идут по программе летных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России», — написал Рогозин в Twitter.

Он добавил, что на данный момент идет работа над «Ангара-А5B». Она будет мощнее «Протона» в два раза и сможет, по словам Рогозина, решить все задачи российской космонавтики до 2032 года.

«Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года», — подчеркнул Рогозин.

Накануне глава госкорпорации анонсировал первые пилотируемые миссии России на Луну, которые будут реализованы с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара». Ранее планировалось совершать подобные миссии на сверхтяжелой ракете «Енисей».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Первый запуск «Ангара-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты был осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.