Войти
РИА Новости

Выяснилось, когда ракету "Сармат" поставят на боевое дежурство

400
0
0
МБР тяжёлого класса "Сармат"
МБР тяжёлого класса "Сармат".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 16 декабря/ Радио Sputnik. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в 2022 году межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения.

В феврале заместитель министра обороны Алексей Криворучко отмечал, что поставки "Сарматов" на вооружение стартуют в 2021 году.

"В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", – сообщил Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Известно, что "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по новому проекту начались в 2011 году. Ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

На космодроме Плесецк закончились бросковые испытания ракеты. "Сармат" делают в Центре имени Макеева, выпускать оружие планируют на "Красмаше".

На форуме "Армия-2019" впервые рассказали об основных тактико-технических характеристиках новейшей баллистической ракеты. Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса – 208,1 тонны, масса полезной нагрузки – свыше 10 тонн, масса топлива – 178 тонн, длина ракеты – 35,5 метра, диаметр – 3 метра, тип боевой части – разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

Ранее радио Sputnik сообщало, что полк с "Ярсами" заступил на боевое дежурство на Алтае.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Красмаш
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Плесецк
Похожие новости
17.12.2020
«Сармат» заступит на боевое дежурство РВСН в 2022 году
17.12.2020
Баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году
04.02.2020
Алексей Криворучко сообщил об основных направлениях перевооружения ВС РФ
18.01.2016
"Сармат" готовится к полетам
19.11.2015
Ударит через полюс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 19:09
  • 4
«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ
  • 17.12 18:42
  • 2155
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.12 17:58
  • 4
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 17.12 17:51
  • 152
Космонавтика Илона Маска
  • 17.12 17:46
  • 20
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 17.12 17:43
  • 10
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 17.12 17:42
  • 17
Вторая Приднестровская
  • 17.12 17:38
  • 3
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем
  • 17.12 17:13
  • 2
ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО
  • 17.12 15:39
  • 52
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 17.12 15:39
  • 2
Полема рассказала о росте спроса на материалы для аддитивных технологий
  • 17.12 15:24
  • 2
Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН
  • 17.12 14:54
  • 2
Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»
  • 17.12 14:03
  • 5
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 17.12 13:39
  • 5
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет