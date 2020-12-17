Выяснилось, когда ракету "Сармат" поставят на боевое дежурство

МОСКВА, 16 декабря/ Радио Sputnik. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в 2022 году межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения.

В феврале заместитель министра обороны Алексей Криворучко отмечал, что поставки "Сарматов" на вооружение стартуют в 2021 году.

"В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", – сообщил Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Известно, что "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по новому проекту начались в 2011 году. Ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

На космодроме Плесецк закончились бросковые испытания ракеты. "Сармат" делают в Центре имени Макеева, выпускать оружие планируют на "Красмаше".

На форуме "Армия-2019" впервые рассказали об основных тактико-технических характеристиках новейшей баллистической ракеты. Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса – 208,1 тонны, масса полезной нагрузки – свыше 10 тонн, масса топлива – 178 тонн, длина ракеты – 35,5 метра, диаметр – 3 метра, тип боевой части – разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

Ранее радио Sputnik сообщало, что полк с "Ярсами" заступил на боевое дежурство на Алтае.