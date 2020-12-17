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Российская газета

Загрузку "Авангарда" в шахту показали на видео

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Минобороны РФ опубликовало видео загрузки межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Авангард" в пусковую шахту. Снято оно в Оренбургской области, где первое в РВСН соединение перевооружается на новую боевую систему.

На днях телеканал Минобороны "Звезда" дал возможность увидеть "Авангард" вблизи, теперь военное ведомство позволило подробно рассмотреть его стартовую позицию. Пусковая шахта прикрыта толстой броневой плитой размером с детскую площадку. Когда могучий механизм поднимает ее, кажется, что открывается ящик Пандоры. Транспортно-пусковой контейнер с заключенной в него ракетой устанавливают вертикально и опускают в шахту. По бокам толстого цилиндра змеятся трубопроводы - среди них есть и система охлаждения ядерного заряда. Крышка шахты, к счастью, закрывается.

- Ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН и расширит боевые возможности группировки. Перевооружение позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания, - отметили в Минобороны.

Впервые о существовании у России баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой сообщил в 2018 году Владимир Путин. Президент сравнил "Авангард" с "огненным шаром" и "метеоритом". По данным из открытых источников, боевой блок доставляется к цели баллистической ракетой УР-100Н УТТХ, предназначен он для прорыва противоракетной обороны противника. Комплекс "Авангард" поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года. В сентябре 2020-го Владимир Путин наградил разработчика системы Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами.


Антон Валагин

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