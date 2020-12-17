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Известия.ru

Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В России в перечень документов для получения лицензии на оружие предложили включить письменное согласие родственников. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Он отметил, что сейчас при получении лицензии на оружие мнение родственников не учитывается, хотя они могут считать его появление в доме повышенным риском и выступать против.

Курдесов просит МВД оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство «в части включения письменного согласия супругов и (или) других совершеннолетних родственников, совместно проживающих на одной жилой площади с гражданином, претендующим на лицензию на приобретение оружия, в перечень документов, необходимых для получения данной лицензии».

В октябре депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил «Известиям», что в России необходимо повысить возрастной ценз до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия.

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Страны
Россия
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8 комментариев
№1
17.12.2020 04:28
Вы там все упоротые? Вы хоть какие нибудь реальные проблемы решаете? Хоть какие нибудь действительно нужные законы принимаете? Вы чем там обчимыжились? Вы примите уже наконец закон, чтобы члены думы сдавали анализы на содержание наркомаркеров и психотропных препаратов.
+2
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№2
17.12.2020 04:45
Россия обладает внутренним оружейным рынком с неплохим портенциалом, и даже это старательно гробим, вместо того, что бы развивать...
Скоро подушку без лицензии на покупку подушек не купить будет, попросят какой-нибудь сертификат домохозяйки.

Цитата, Восход сообщ. №1
Вы примите уже наконец закон, чтобы члены думы сдавали анализы на содержание наркомаркеров и психотропных препаратов.

Перед каждым заседанием.
И в алкотестер пусть дышат, как весь народ на проходной.
И тест на способность решать задачки по математике 6 класса без калькулятора.
И энцефалограмму, тоже перед каждым заседанием.
Овощи с мандатом "свёкла неприкосновенная".
0
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№3
17.12.2020 04:53
Предлагаю пускать в Думу любого желающего, не голосовать сразу.
И денег не платить.
А голосовать после, каждый год, с тремя галочками:
1. Расстрелять,
2. Выгнать без выплаты за минувший год,
3. Оставить.
+2
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№4
17.12.2020 05:51
Насчет повышения возраста согласен. Я бы предложил поднять до 30-ти лет, когда психика человека уже сформирована,  если он склонен к преступному поведению, это уже выявлено. Но при чем тут родственники (бабушки,
дедушки, тези т.д.)? Оружие хранится в сейфе и вдаделец отвечает лично за его сохранность.
+1
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№5
17.12.2020 05:53
Насчет повышения возраста согласен. Я бы предложил поднять до 30-ти лет, когда психика человека уже сформирована, и, если он склонен к преступному поведению, это уже выявлено. Но при чем тут родственники (бабушки, дедушки, тещи т.д.)? Оружие хранится в сейфе и владелец отвечает лично за его сохранность.
0
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№6
17.12.2020 06:10
Цитата, Alah сообщ. №4
Я бы предложил поднять до 30-ти лет

Побойтесь Бога, и в 40 и в 50 дураков немеряно.
Я никогда оружие не прятал, у меня дети видели винтовки когда только ходить научись, знают что это, и относятся с должным уважением.
В отличии от "экспертов" палец на спусковой крючок без нужды выстрелить не кладут и ствол даже с пустым казенником лишь бы куда не направляют.
А за попытку драться в приступе гнева научены получать махом и больно - проблемы надо решать словами.
+1
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№7
17.12.2020 06:17
У человека может перемкнуть в мозгах в любой момент. Он может расстрелять случайных прохожих и в 18 и в 58. И в 58 психика может быть более расшатана алкоголем, ассоциальным образом жизни, стрессами, чем в 18.

Случай из жизни. Знакомая рассказывала, как туристы шли по дороге полузаброшенного села, подняв лай собак. Хозяин собак видимо крепко спал алкогольным сном и был очень раздражён собачьим лаем. Он вышел с карабином на крыльцо и взял их на прицел и держал до того момента, пока они не скрылись за поворотом дороги.

Эти все лишние препоны направлены на усложнение получения оружия законопослушными гражданами. Так власти спокойнее спится, когда стволов на руках меньше.
+2
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№8
17.12.2020 06:48
Цитата, Alah сообщ. №4
Я бы предложил поднять до 30-ти лет, ...
- как голосовать и Родину защищать с оружием в руках, так с 18-и. Как водку пить всё остальное безобразие, так с 24-х и старше... Какое-то лицемерие, не находите? Давайте уж опираться на единый критерий - официальный возраст наступления полной дееспособности (совершеннолетия).

Причины появления подобных законопроектов понятны (расстрелы граждан неадекватами), но они борются с последствиями тех социальных явлений которые приводят к таким событиям. Плохо работают другие подсистемы Государства.

Вот сейчас собираются обсудить/принять отдельный закон о запрете "жестоких стримов". ИМХО подход тот-же самый - бороться со следствием.
+3
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