Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить

В России в перечень документов для получения лицензии на оружие предложили включить письменное согласие родственников. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Он отметил, что сейчас при получении лицензии на оружие мнение родственников не учитывается, хотя они могут считать его появление в доме повышенным риском и выступать против.

Курдесов просит МВД оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство «в части включения письменного согласия супругов и (или) других совершеннолетних родственников, совместно проживающих на одной жилой площади с гражданином, претендующим на лицензию на приобретение оружия, в перечень документов, необходимых для получения данной лицензии».

В октябре депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил «Известиям», что в России необходимо повысить возрастной ценз до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия.