ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО.

Во время демонстрации рой из нескольких дистанционно пилотируемых самолетов, оснащенных технологией активной радиоэлектронной ловушки BriteCloud, разработанной итальянской Leonardo, был использован для запутывания и подавления пробных РЛС, имитировавших систему ПВО противника. Демонстрация проводилась в рамках программы RAF «Офис быстрых технических возможностей» (Rapid Capability Office, RCO) по оценке методов ведения боевых действий с использованием нескольких небольших беспилотных авиационных систем (БАС). Вдохновленная стаями насекомых, концепция «роя дронов» уже была признана Министерством обороны Великобритании как технология будущего, которая может изменить правила ведения боевых действий. Информация, полученная в ходе демонстрации, послужит основой для потенциальных будущих британских программ по приобретению возможностей автономного роя дронов.

Рой дронов протий ПВО противника

Демонстрация показала, как рой дронов, оборудованных BriteCloud, подавил радиолокационные системы противника электронным шумом. Испытания следовали за быстрым циклом разработки, в ходе которого инженеры RCO и Leonardo работали в тесном сотрудничестве с английскими предприятиями Callen Lenz и Blue Bear. Последние отвечали за подготовку БАС и системы управления полетами.

Оборудование BriteCloud – это интеллектуальный глушитель, разработанный в малом форм-факторе и упакованный в небольшой контейнер размером с жестяную банку. Согласно источнику, BriteCloud создает настолько убедительную ложную цель, что технологии, предназначенные для обнаружения ловушек, оказываются неэффективными, что позволяет уничтожить гораздо более широкий спектр угроз. Используя передовую технологию на основе цифровой радиочастотной памяти (Digital Radio Frequency Memory, DRFM), которая обеспечивает как доплеровское искажение, так и перекрытие диапазона, BriteCloud побеждает методы и системы распознавания с помощью «ворот» диапазона и скорости.

Первоначально развернутый в качестве внебортной многоразовой активной ловушки (expendable active decoy, EAD), BriteCloud используется Королевскими ВВС с 2018 г. для защиты боевых самолетов от вражеских ракет с радиолокационным наведением. Каждая ловушка (снаряд), выпущенные EAD, имитирует радиолокационную сигнатуру самолета после того, как он запущен, в результате чего радиолокационные системы наведения ракет отслеживают ловушку, а не сам самолет.

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Британский разработчик БАС фирма Blue Bear сообщила о завершении второй фазы 18-месячного проекта 5GRIT. Его кульминацией стали полеты беспилотников над пахотной фермой в Йоркшире (Yorkshire) и животноводческой фермой в Камбрии (Cumbria). При этом, управление БАС осуществлялось по протоколу 5G за сотни миль из Лондоне и Бедфорда.

Рой дронов и новая революционная возможность

Технология «роя» быстро прогрессирует в Великобритании. В 2019 году межправительственный департамент по инновационным разработкам DASA (Defense and Security Accelerator) выделил 2,5 млн. фунтов стерлингов консорциуму во главе с Blue Bear Systems Research Ltd на разработку технологии «роя дронов». Цель заключалась в развертывании расширенной автономии с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта. В результате предусматривалось сократить количество необходимых операторов, время для их обучения и когнитивную нагрузку на любого оператора во время активных операций. Впервые Blue Bear продемонстрировала эту возможность в апреле 2020 г.

Возможность развертывания группы недорогих автономных систем, самоуправляемых или управляемых одним оператором, обеспечивает новую парадигму операций на поле боя. Она позволяет выполнять очень сложные миссии на основе роя одновременно против одной или нескольких целей чувствительным ко времени и высокоэффективным способом.

Министерство обороны Великобритании ускоряет разработку групп сетевых дронов в рамках объявленного в 2019 г. Фонда трансформации с бюджетом в 160 млн. фунтов стерлингов. Ожидается, что новые системы будут способны сбивать с толку и подавлять ПВО противника. Возглавляемые самолетами F-35 и Typhoon эти группы БАС, используя обман и подавление ключевых средств ПВО, смогут проникать в воздушное пространство противника, запрещенное к доступу (A2AD). В апреле 2020 г. 216-я эскадрилья RAF в Вэддингтоне (Waddington) была реформирована и перенацелена на оперативные эксперименты и развертывание сетевых дронов. Такие миссии в настоящее время являются частью технологической инициативы перспективной авиационной системы будущего (Future Combat Air System Technology Initiative, FCAS TI), в рамках которой в 2030-е годы планируется поставить боевые самолеты шестого поколения Tempest.

Концепция FCAS-TI

По материалам ресурса defense-update.com