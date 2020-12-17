В Хмеймиме рассказали о контроле фруктов и овощей для российских военных

Фрукты и овощи, поставляемые из Сирии для российских военнослужащих, проверяются в лаборатории на базе ВКС России в сирийском Хмеймиме. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил начальник ветеринарно-санитарной службы группировки ВС РФ в Сирии Александр Лапиков.

«Чтобы избежать пищевой токсикоинфекции и отравления среди личного состава, моя служба проверяет эти овощи на пищевую безопасность», — отметил он.

Лаборатория располагается в нескольких модульных строениях. Приборы способны сделать анализ любой сельскохозяйственной продукции. Как пояснил Лапиков, в первую очередь проводятся радиологические исследования — измеряют альфа-, бета- и гамма-излучения.

3 декабря в Сирию на авиабазу Хмеймим прибыли летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России и приступили к обучению пилотажу в зимних условиях.