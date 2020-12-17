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Российская газета

Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава"

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Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота.
Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Американский журнал Popular Mechanics назвал залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с российской АПЛ "Владимир Мономах" превью конца цивилизации. "Хорошо, что это было всего лишь испытание", - пишет издание.

Ракеты пролетели почти над всей территорией России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии, говорится в публикации. Автор отмечает, что ракеты "Булава", выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, достигнут американской территории к востоку от этой реки.

Напомним, 12 декабря атомная подводная лодка стратегического назначения "Владимир Мономах" впервые осуществила залп четырьмя баллистическими ракетами "Булава" из подводного положения. Стрельба велась из акватории Охотского моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Как доложил президенту Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, дальность пуска превысила 5,5 тысячи километров, а все боевые блоки ракет успешно достигли заданного района.

"Булава" - межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования в составе пускового комплекса Д-30. Предназначена для вооружения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов "Борей" и "Борей-М".

К-551 "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей" является подводным крейсером четвертого поколения. На вооружении АПЛ находятся шесть торпедных аппаратов, крылатые ракеты, мины, средства ПВО и 16 баллистических ракет "Булава".

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Страны
Россия
США
Финляндия
Япония
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
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