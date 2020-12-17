SCMP (Гонконг): за спиной антикитайской возни вокруг Индии стоит тень США

Серьезное гонконгское издание считает, что США намеренно натравливают Индию на Китай. Резкая отповедь Лаврова явилась для Америки «ушатом холодной воды». Россия ценит и Индию и Китай как своих партнеров. Интересы США в регионе не только геополитические, но и экономические – громадный и перспективный индийский рынок вооружений.

Стоят ли США за индийскими «антикитайскими играми»? Россия считает именно так. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждает о том, что Запад манипулирует Нью-Дели в его отношениях с Китаем. Однако пока его предупреждения в Дели не воспринимаются за чистую монету. Здесь считают, что Москва просто обеспокоена тем, что более тесные связи между Нью-Дели и Вашингтоном могут повлиять на закупки Индией российского оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал геополитический переполох своим заявлением о том, что западные страны манипулируют Индией в "антикитайских играх" и отодвигают ее от Москвы. Его высказывания на прошлой неделе не только вызвали официальный ответ министерства иностранных дел Индии, но и раздраженные комментарии индийских наблюдателей, которые обиделись на предположение о том, что у Нью-Дели нет во внешней политике своих собственных стратегических расчетов.

Лавров сказал, что Индия стала "объектом настойчивой, агрессивной и коварной политики Запада, который пытается вовлечь ее в антикитайские игры", такие как возглавляемая США Индо-Тихоокеанская стратегия и "четырехсторонний диалог по безопасности" (QUAD).

"В то же время Запад пытается подорвать наше тесное партнерство и особые отношения с Индией", - сказал он в своем выступлении в московском аналитическом центре Российского совета по международным делам. "В этом и состоит цель очень жесткого давления США на Нью-Дели".

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Индии Анураг Шривастава на еженедельном брифинге в прошедшую пятницу заявил представителям СМИ, что "Индия всегда проводила независимую внешнюю политику, основанную на ее национальных интересах" и что ее "отношения с каждой отдельной страной не зависят от ее отношений с третьими странами". По его словам, Индия не считает, что ее новая Индо-Тихоокеанская стратегия направлена против какой-либо конкретной страны.

Канвал Сибал, бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии, сказал газете Hindu, что "если Россия озабочена тем, что США, якобы, втягивают Индию в свою орбиту, она должна публично выразить хотя бы какую-то обеспокоенность по поводу неприемлемой территориальной агрессии Китая против Индии".

В отдельном твите Сибал написал: "Замечания Лаврова безоговорочно оправдывают действия Китая как ответ на манипулирования США Индией. Жертвой представлен Китай, а не Индия. Для Индии это неприемлемый месседж".

Между тем в передовой статье популярной газеты Hindustan Times говорится, что в свете комментариев Сибала "становится все труднее" объединить "острый крен России в сторону Китая с желанием Москвы оставаться друзьями с Индией".

Хотя Лавров неоднократно критиковал QUAD - неформальную группировку, объединяющую Индию, Австралию, Японию и Соединенные Штаты для противодействия растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, его нынешние высказывания приходятся на период усиления напряженности между Индией и Китаем, когда две соседние страны оказались с мая зажатыми в остром противостоянии по поводу пограничного конфликта.

Когда официального представителя Пекина попросили прокомментировать заявления Лаврова в прошлую пятницу, то спикер китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что эта точка зрения "отражает волю многих стран".

"Однополярность разрушает международный порядок, практика запугивания бросает вызов нормам международных отношений, а мир во всем мире, стабильность, международное равенство и справедливость сталкиваются с реальными угрозами и серьезными вызовами", - сказала она.

P. S. Рагхаван, бывший посол Индии в России с 2014 по 2016 год, сказал, что Москва осознает проблемы в отношениях Индии с Китаем. Он также указал, что Индия уверена в том, что она должна сыграть ключевую роль в Индо-Тихоокеанском регионе, после того, как почувствовала себя отстраненной на периферию в Азиатско-Тихоокеанских делах.

Индия либо пока даже не является членом, либо лишь недавно присоединилась ко многим существующим в регионе объединениям, например АТЭС.

Поскольку более 60% вооружений Индии поступает из России, Нью-Дели уверен, что в несмотря на его противостояние Китаем, сбоев в поставках военных товаров из Москвы не будет, и эти поставки можно было бы даже ускорить.

Рагхаван сказал: "Нет никаких сомнений в том, что русские внимательно наблюдают за укреплением партнерства между Индией и США, опасаясь его последствий для индийско-российского партнерства".

Он добавил: "Наша дипломатия должна убедить их в том, что наши усилия по привлечению Китая к сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе не противоречат интересам России. На самом деле они должны приветствовать их".

Некоторые комментаторы полагают, что решение Лаврова повторить критику в адрес индийской политики США было принято в преддверии того, что новая администрация президента Байдена займет жесткую позицию в отношении союзников США, покупающих российскую военную технику.

На данный момент Дели закупил у США оружия на сумму 12,8 миллиардов долларов, и в военных кругах ходят слухи о том, что Индия может потратить почти 100 миллиардов в течение следующих 15 лет, поскольку она модернизирует многие из своих систем вооружений и станет одним из крупнейших покупателей оружия в мире.

Как считают наблюдатели, Москва обеспокоена тем, что США будут оказывать давление на Индию, чтобы она отказалась от любых закупок оружия у России, выражая озабоченность по поводу "интер-операбельной совместимости", подразумевая под этим то, что что американская военная техника не может использоваться совместно с российской.

"Согласно российским прогнозам, США используют китайско-индийскую напряженность, чтобы подтянуть Дели к себе в условиях китайско-американской конфронтации. Кроме того, захват части индийского рынка вооружений путем ослабления отношений Дели с Москвой - это реальная цель США, - сказал Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. - Конечно, России не нравится ни то, ни другое".

Тренин также заметил, что Москва серьезно обеспокоена отношениями между Индией и Китаем, поскольку обе эти страны являются ее стратегическими партнерами, и Россия не желает выбирать между ними. "Подход российской стороны заключается в том, чтобы выстраивать отношения с Индией и Китаем не в публичном пространстве, а в конфиденциальном закулисном сотрудничестве с обеими сторонами", - добавил он.

Нандан Унникришнан из исследовательского фонда Observer Research Foundation, базирующегося в Дели "мозгового центра", пояснил порталу StratNews Global, что с точки зрения Дели, пока президент России Владимир Путин не критикует Индию, угрозы для двусторонних индийско-российских отношений нет.

"Я не думаю, что когда-либо существовало хотя бы одно публичное заявление президента Путина, которое мы могли бы истолковать или даже ошибочно воспринять как противоречащее интересам Индии", - сказал он.

Пранай Шарма (Pranay Sharma)