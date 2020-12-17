В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы "Ярс"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Три ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осталось перевооружить на ракетные комплексы "Ярс", заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ранее сообщалось, что полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.

"Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования РВСН, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс ("Ярс" - ред.), остались только три, в которых это перевооружение еще не завершено", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня РВСН, отмечаемого 17 декабря.

Он добавил, что в Барнаульской и Бологовской ракетных дивизиях идет перевооружение на мобильный вариант "Ярса", в Козельской - на стационарный.

"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.