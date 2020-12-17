"Превью конца цивилизации": американский журнал оценил пуски "Булавы"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах", назвав испытания "превью конца цивилизации".

Российская атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" в субботу впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.

Издание отметило, что ракеты пролетели почти над всей территории России, "от места к северу от Японии до места возле Финляндии".

Также в статье уточняется, что ракеты "Булава", выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединенных Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от этой реки.

"Хорошо, что это было всего лишь испытание", — написал автор материала.

В публикации также утверждается, что "Булава" "примерно эквивалентна" американской ракете Trident D-5. Подчеркивается, что половина из 12 тестов новейшего оружия, проведенных в 2003-2009 годах, не завершилась успехом, однако все 10 испытаний с 2018 года были удачными.