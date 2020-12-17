В РВСН рассказали, сколько комплексов "Ярс" и "Авангард" получают в год

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения ежегодно получают порядка 20 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные Государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов новых ракетных комплексов. Прежде всего, это ракетный комплекс "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Суммарно это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год", - сказал он в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня РВСН, отмечаемого 17 декабря.

Каракаев напомнил, что сейчас в боевом составе РВСН много ракетных комплексов различных способов боевого применения. Он назвал комплексы "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс" стационарного шахтного базирования и подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

По словам командующего, к концу 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН достигла 81%. Каракаев добавил, что в этом году стратегические ракетчики провели более 200 учений различного уровня, а в следующем "количество учений будет сохранено в рамках параметров этого года".