Командующий РВСН рассказал, почему комплекс "Авангард" получил такое название

По словам Сергея Каракаева, ракетный комплекс назвали так из-за открытия им новой эры оружия

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Создание ракетного комплекса "Авангард" открыло эру стратегического гиперзвукового оружия, что нашло отражение в его названии. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Что касается названия этого ракетного комплекса, то оно действительно оправдывает себя, точнее не скажешь. Кстати, это наименование новейшая система получила еще в самом начале ее разработки, на этапе открытия опытно-конструкторской работы. Этот ракетный комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Первый ракетный полк, вооруженный комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года. Боевой блок "Авангард" разработан в "НПО машиностроения". Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

В сентябре глава государства наградил разработчика комплекса "Авангард", инженера-конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами.

Новые типы боевого оснащения

Каракаев также отметил, что "Авангард" создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

"Ракетная система "Авангард", безусловно, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет. Надеюсь, что та роль РВСН, которую они сейчас играют в стратегической триаде страны, с принятием нового ракетного комплекса, каким является "Авангард", стала еще весомее", - сказал Каракаев.

Он подчеркнул, что Россия первой получила стратегическое гиперзвуковое ядерное оружие, "реально действующий летательный аппарат, развивающий скорость, более чем в 20 раз превышающую число Маха, и реализующий все выше перечисленные возможности".