Новые ракетные системы начнут разрабатывать для РВСН в ближайшей перспективе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новые ракетные комплексы будут разрабатываться для РВСН в ближайшей и среднесрочной перспективе, сообщил командующий войсками Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"Среди мероприятий перспективного строительства и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу спланировано поддержание в боеготовом состоянии необходимого количества пусковых установок, в том числе в период перевооружения, создание новых ракетных комплексов, перевооружение группировки на современные ракетные комплексы, формирование научно-технического задела в области создания новых видов стратегических вооружений", - сказал Каракаев.

По его словам, сейчас в боевом составе РВСН находятся ракетные комплексы, позволяющие максимально эффективно реализовать различные формы и способы боевого применения, в том числе ракетные комплексы стационарного шахтного базирования "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

"Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов новых ракетных комплексов. Прежде всего это ракетный комплекс "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Суммарно это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год", - рассказал командующий.

По его словам, в этом году доля современных образцов ракетного вооружения доведена до 81%.

Защищенность пунктов управления

Каракаев подчеркнул, что пункты управления РВСН надежно защищены и практически неуязвимы.

По его словам, сейчас пункты управления РВСН, как и другие важные объекты позиционных районов ракетных соединений и частей РВСН, являются фортификационными сооружениями, постоянно охраняются и надежно защищены.

"Все командные пункты как важные объекты РВСН оснащены автоматизированными системами охраны и техническими системами, включающими различного рода электризуемые и инженерные заграждения, различные ТСО (технические средства охраны - прим. ТАСС) и средства огневого поражения", - сказал Каракаев.

Он подчеркнул, что прикрытие позиционных районов соединений, пунктов управления РВСН и ракетных армий от ударов средств воздушного нападения осуществляется войсками Воздушно-космических сил в общей системе противовоздушной обороны страны в соответствующих зонах ответственности.

"Все это объединено в единую систему и обеспечивает надежную защиту пунктов управления РВСН и делает их практически неуязвимыми", - заключил командующий.

На прошедшем в ноябре совещании в Сочи с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара.