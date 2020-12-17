Войти
ТАСС

Новые ракетные системы начнут разрабатывать для РВСН в ближайшей перспективе

499
0
0
Гиперзвуковой блок «Авангард»
Гиперзвуковой блок «Авангард».
Источник изображения: Минобороны России/YouTube

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новые ракетные комплексы будут разрабатываться для РВСН в ближайшей и среднесрочной перспективе, сообщил командующий войсками Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"Среди мероприятий перспективного строительства и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу спланировано поддержание в боеготовом состоянии необходимого количества пусковых установок, в том числе в период перевооружения, создание новых ракетных комплексов, перевооружение группировки на современные ракетные комплексы, формирование научно-технического задела в области создания новых видов стратегических вооружений", - сказал Каракаев.

По его словам, сейчас в боевом составе РВСН находятся ракетные комплексы, позволяющие максимально эффективно реализовать различные формы и способы боевого применения, в том числе ракетные комплексы стационарного шахтного базирования "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

"Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов новых ракетных комплексов. Прежде всего это ракетный комплекс "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Суммарно это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год", - рассказал командующий.

По его словам, в этом году доля современных образцов ракетного вооружения доведена до 81%.

Защищенность пунктов управления

Каракаев подчеркнул, что пункты управления РВСН надежно защищены и практически неуязвимы.

По его словам, сейчас пункты управления РВСН, как и другие важные объекты позиционных районов ракетных соединений и частей РВСН, являются фортификационными сооружениями, постоянно охраняются и надежно защищены.

"Все командные пункты как важные объекты РВСН оснащены автоматизированными системами охраны и техническими системами, включающими различного рода электризуемые и инженерные заграждения, различные ТСО (технические средства охраны - прим. ТАСС) и средства огневого поражения", - сказал Каракаев.

Он подчеркнул, что прикрытие позиционных районов соединений, пунктов управления РВСН и ракетных армий от ударов средств воздушного нападения осуществляется войсками Воздушно-космических сил в общей системе противовоздушной обороны страны в соответствующих зонах ответственности.

"Все это объединено в единую систему и обеспечивает надежную защиту пунктов управления РВСН и делает их практически неуязвимыми", - заключил командующий.

На прошедшем в ноябре совещании в Сочи с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-18
РС-20В
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
25.02.2015
Носители мира — часть II
10.02.2014
Ракетные галлюцинации США
10.10.2013
Секрет ракеты РС-26
11.08.2011
«Слух о смерти российского ОПК изрядно преувеличен»
07.06.2007
АСИММЕТРИЧНЫЙ ЗАПУСК "ИСКАНДЕРА". РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА ПОЧВУ К ПЕРЕГОВОРАМ О СУДЬБЕ ДОГОВОРА ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 19:09
  • 4
«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ
  • 17.12 18:42
  • 2155
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.12 17:58
  • 4
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 17.12 17:51
  • 152
Космонавтика Илона Маска
  • 17.12 17:46
  • 20
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 17.12 17:43
  • 10
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 17.12 17:42
  • 17
Вторая Приднестровская
  • 17.12 17:38
  • 3
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем
  • 17.12 17:13
  • 2
ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО
  • 17.12 15:39
  • 52
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 17.12 15:39
  • 2
Полема рассказала о росте спроса на материалы для аддитивных технологий
  • 17.12 15:24
  • 2
Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН
  • 17.12 14:54
  • 2
Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»
  • 17.12 14:03
  • 5
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 17.12 13:39
  • 5
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет