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Известия.ru

«Сармат» заступит на боевое дежурство РВСН в 2022 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2022 году, сообщил в среду, 16 декабря, в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат». Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», — отметил командующий РВСН.

«Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. Ракета разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на «Красмаше».

Российский перспективный ракетный комплекс «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой будет способен атаковать цели через Северный и Южный полюса, преодолевая системы противоракетной обороны противника.

Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м.

В январе в Минобороны анонсировали стопроцентное оснащение РВСН будут новыми ракетными комплексами к 2024 году. Таким образом, войска «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства».

Сейчас в боевом составе ракетных войск находятся семь типов ракетных комплексов. Это комплексы стационарного («Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс») и мобильного («Тополь-М», «Тополь», «Ярс») базирования. В ближайшее время планируется провести переоснащение соединений на комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

В конце мая 2019 года Минобороны анонсировало пуски «Сарматов» в период с 2019 по 2021 год.

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1 комментарий
№1
17.12.2020 09:49
Цитата, статья
Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство ... (РВСН) в 2022 году, сообщил ...  командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
...
В конце мая 2019 года Минобороны анонсировало пуски «Сарматов» в период с 2019 по 2021 год.
- а когда же собираются успеть провести лётные испытания? Сроки и так ушли вправо и ещё ничего не летало а уже разговор про "боевое дежурство"?! Не слишком ли оптимистично?

P.S. Макеевцы, в своё время, МИТ усердно  возили "мордой лица" в грязь за аварии и задержки, а вот (как до дела дошло) с "Сарматом" сами пока сроки затягивают. Посмотрим как у них самих лётные пойдут, пора бы уже начать...
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