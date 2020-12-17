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Известия.ru

«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Учебные «Охотники» вышли на боевую работу. Минобороны приняло решение о распределении вертолетов Ми-28УБ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Их направят в Южный и Западный военные округа. По своим возможностям новинка серьезно превосходит Ми-28Н и практически не уступает модернизированным ударным Ми-28НМ «Ночной суперохотник»: она может эффективно применяться не толко для учёбы, но и для уничтожения вероятного противника. Получение таких машин серьезно увеличит боевые возможности войск, считают эксперты.

Учебные «Охотники» вышли на боевую работу. Минобороны приняло решение о распределении вертолетов Ми-28УБ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Их направят в Южный и Западный военные округа. По своим возможностям новинка серьезно превосходит Ми-28Н и практически не уступает модернизированным ударным Ми-28НМ «Ночной суперохотник»: она может эффективно применяться не толко для учёбы, но и для уничтожения вероятного противника. Получение таких машин серьезно увеличит боевые возможности войск, считают эксперты.

Между двух армий

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время принципиальное решение о развертывании Ми-28УБ уже принято. Машины распределят между 4-ой и 6-ой воздушными армия ВВС и ПВО Южного и Западного военных округов. Также новинки поступят в отдельные бригады армейской авиации ЮВО и ЗВО.

Разработка учебно-боевой машины шла параллельно с модернизацией Ми-28НМ. Поэтому и Ми-28УБ получил множество усовершенствований по сравнению с исходной моделью «Ночного суперохотника». Он способен применять новые типы дальнобойных ракет и оснащен радаром, а также усиленной бронезащитой. Новинка поступит на вооружение частей, в которых имеется Ми-28Н. Сейчас в распоряжении ВКС есть более сотни таких вертолётов. Они стали самыми многочисленными отечественными ударными машинами новой постройки. По своим боевым возможностям Ми-28УБ займёт промежуточное звено между Ми-28Н и новейшими «Суперохотниками».

Учебно-боевая версия Ми-28 получила комплект двойного управления. Пилотировать машину одинаково успешно можно с любого из рабочих мест. Обычно в передней кабине располагается инструктор, а в задней — обучаемый лётчик. При этом передача управления от одного к другому проходит моментально, без потери времени. Помимо этого, командирское место оборудовано комплексом имитации неисправностей. С его помощью можно смоделировать различные аварийные ситуации и отработать алгоритмы действий при их возникновении.

Обновлён и прицельно-навигационный комплекс. Он стал более быстродействующим. Установленный над несущим винтом радар позволяет обнаруживать наземные и воздушные цели, и помогает летать на малой высоте в сложных метеоусловиях, а также ночью, обходя опасные препятствия, например, линии электропередач. Базовая версия Ми-28Н таким радаром не оснащается.

Кроме неуправляемого вооружения учебно-боевой вертолёт способен применять противотанковые ракетные комплексы. В списке оружия заявлялись не только ПТРК «Штурм» и «Атака», но и новые «Вихри», испытанные в Сирии. В перспективе возможно дальнейшее расширение арсенала ещё более дальнобойными боеприпасами, которые разработаны для глубоко модернизированного Ми-28НМ.

«Летающая парта»

Ранее переучивать на новые Ми-28Н приходилось на ударных Ми-24, относящихся к предыдущему поколению. Но они постепенно снимаются с вооружения. Кроме того, специалисты отмечали, что эти две модели имеют много различий в том, что касается пилотирования. Теперь планируется иметь по одному учебно-боевому вертолёту на звено обычных «Ночных охотников». Ранее командование ВКС заявляло о желании приобрести в общей сложности 40-60 таких «летающих парт», как называют в авиации Ми-28УБ.

Частично проблема подготовки пилотов для Ми-28Н решалась за счет использования современных компьютерных тренажёров. С 2010 года Минобороны закупает специализированные СТВ-28, а также учебный класс УКК-Ми-28Н-Л для подготовки и переучивания летчиков.

— Учебно-боевые Ми-28 необходимы в войсках. Они упрощают переучивание пилотов, — рассказал «Известиям» заслуженный лётчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. — Чтобы эффективно выполнять задачи, нужно быть всесторонне подготовленным. И если молодого летчика будет непосредственно в небе обучать опытный, досконально знающий машину инструктор, время подготовки значительно сократится. В спарке более опытный пилот показывает, как выполнять сложные элементы: пилотирование в ночное время, в сложных погодных условиях, перевороты и т.д. Посадка с авторотацией винта — тоже очень важный момент. Молодому летчику это надо показать, чтобы он понимал, что делать, когда отказали двигатели.

Компьютерные тренажеры не могут полностью заменить машины с двумя комплектами управления, уверен эксперт.

— Одно дело, когда ты осознаешь, что рискуешь своей жизнью, и совсем другое, когда управляешь за компьютером, — пояснил он. — Научиться летать можно только в небе, и пилоты, по мере того как сдают необходимые экзамены, получают допуски. Но молодые выпускники летных училищ не знают всех тонкостей, поэтому в войсках они совершенствуют свои навыки на учебно-боевых машинах.

Разработка версий Ми-28Н с двойным управлением началась ещё в рамках исполнения экспортных контрактов для Ирака и Алжира.

В апреле 2016 года «Вертолёты России» и Министерство обороны подписали контракт на поставку 24 Ми-28УБ специальной разработки и для Армейской авиации. Первую пробную партию из восьми единиц «Роствертол» передал Минобороны в ноябре 2017 года. Завершить этот контракт планировалось в нынешнем году.

По данным производителя, Ми-28УБ стал первым на «Роствертоле» полностью оцифрованным вертолётом. Использование его электронной модели и конструкторской документации позволило минимизировать сроки постройки.

Ми-28Н уже принимали участие в реальных боевых действиях. В Ираке их экспортная версия с 2014 года используется в боях против ИГИЛ (запрещена в России). С 2016-го в Сирии против экстремистских группировок применяла их и Россия.

Для замены Ми-28Н с учетом опыта боевого применения создана его модернизированная версия Ми-28НМ «Суперохотник». После успешного прохождения машины испытаний в Сирии, в июне прошлого года оборонное ведомство заказало 96 таких вертолетов. Произвести их должны к 2027 году. Как ранее сообщали «Известия», передача войскам первых двух серийных машин этого типа должна состояться до конца декабря.

Новейший «Суперохотник» Ми-28НМ уже имеет встроенное двойное управление, позаимствованное у учебно-боевой модели. Возможность использования одних и тех же машин и для боевых действий, и для обучения заявлена разработчиками как одна из главных. Она должна увеличить экспортные перспективы вертолета.

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4 комментария
№1
17.12.2020 13:00
Что делает? - "учится". Точно без мягкого знака.
Если в заголовке такая хрень, то что дальше?
+2
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№2
17.12.2020 13:49
Цитата, Станиславский сообщ. №1
Если в заголовке такая хрень, то что дальше?
,,Причесали"!
0
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№3
17.12.2020 18:04
Цитата, Станиславский сообщ. №1
то что дальше?
Читаем дальше:
Цитата, q
может эффективно применяться не толко для учёбы
Редактор "Известий" - гастарбайтер?
"Сол", "фасол" - с мягким знаком, "вилька", "тарелька" - без.

В 90-е купил машину в автосалоне, где оказались одни азербайджанцы. Так пять лет и проездил с ПТС, в котором было написано "цвет - синий полноч".
+2
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№4
17.12.2020 19:09
Цитата, Станиславский сообщ. №1
Что делает? - "учится". Точно без мягкого знака.
Если в заголовке такая хрень, то что дальше?

Возможна другая интерпретация (с игрой слов): охотник (т.е. желающий) учиться.

Сравните:

Наташа–матушка, дремлю на балах я,
До них смертельный неохотник,
А не противлюсь, твой работник,
Дежурю за полночь, подчас
Тебе в угодность, как ни грустно,
Пускаюсь по команде в пляс.
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