Поставки бронетанковой техники в Вооруженные силы России в 2020 году

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Поставки бронетехники в Вооруженные силы России в 2020 г.

Набросал небольшой обзор по поставкам в уходящем году.

В 2020 г. , в рамках запланированных организационных мероприятий , в Приморье в составе 127-й мотострелковой дивизии сформированы два новых полка - мотострелковый и танковый.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20203201626-mIKl6.html

Продолжилось оснащение вновь созданных в 2019 г. 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии, 59-го танкового и 254-го мотострелковых полков 144-й мотострелковой дивизии, 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, 11-го отдельного танкового полка. Новая и модернизованная техника поступила также для переоснащения в подразделения ряда строевых и учебных частей.

Подробнее разберу по типам техники.

Танки

Всего запланированы поставки 300 танков всех типов за год.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323601@egNews

Т-90М

В апреле и ноябре двумя партиями ( не менее 20 танков ) осуществлена поставка для переоснащения танкового батальона 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12286544@egNews

https://youtu.be/Pq9Y38gNnqE

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/202011261816-sDTHD.html

В ноябре поставлена партия (около десяти) танков в Казанское танковое училище

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/202011261816-sDTHD.html

Т-80БВМ

В августе танковый батальон 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии получил десять танков Т-80БВМ

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305044@egNews

В ноябре поставлена партия танков в Казанское танковое училище

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/202011261816-sDTHD.html

Т-72Б3М (образца 2016 г.)

На год было запланирована поставка 120 танков

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12289931@egNews

В августе завершено переоснащение танкового батальона 79-й мотострелковой бригады. Всего поставлено 30 танков Т-72Б3М

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12321709@egNews

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309258@egNews

https://youtu.be/o36Mwg2so-o

Начиная с апреля ведется переоснащение танкового батальона 228-й мотострелкового полка и двух танковых батальонов 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12319319@egNews

новые танки 239-го танкового полка

https://www.youtube.com/watch?v=sbZCXQ_ZZsg

https://youtu.be/lBrNdKlwf5A

новые танки 228-го мотострелкового полка

https://youtu.be/_r6fI7WNKGE

В ноябре поставлена партия танков в Казанское танковое училище

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/202011261816-sDTHD.html

Осенью поставлена партия танков в Новосибирское военное училище

https://youtu.be/659rEveatgg

Танки Т-72Б и Т-80БВ , полученные с хранения.

Для оснащения четырех вновь созданных в 2020 г. танковых батальонов ( один в 150-й мотострелковой дивизии и три в 127-й мотострелковой дивизии) использовались снятые с хранения танки Т-72Б, всего порядка 120 машин. Вероятно, оснащение двух танковых батальонов 11-го отдельного танкового полка осуществлено за счет передачи танков Т-72Б из других частей.

Стоит отметить , что для оснащения новых частей снимаются с хранения даже старые танки Т-72А. Это видно на кадрах видеоролика о ходе учений 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии летом этого года , где мелькают танки Т-72А ранних серий.

https://www.youtube.com/watch?v=NXzpwSAqsqY

Информации о поставках снятых с хранения танков Т-80БВ мне не попадалась.

Всего в 2020 г. в войска поставлено 300 танков ( 180 новых и модернизированных плюс 120 снятых с хранения). План выполнен.

Боевые машины пехоты /десанта

БМП-3

На год была запланирована поставка более 100 новых машин

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287923@egNews

Годовой план поставок выполнен досрочно в сентябре

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=538050&lang=RU

в сентябре партию машин получил 467-й учебный центр

https://youtu.be/Pev-XDM5sdk

В декабре три мотострелковых батальона 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии завершили освоение новых машин БМП-3 ( более 100 единиц техники)

https://function.mil.ru/for_media/events/details.htm?id=6475@morfSimpleEvent

БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

На год была запланирована поставка более 60 модернизированных машин БМП-2М. Вероятно в это число вошли и машины после капитального ремонта без установки модуля "Бережок".

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288957@egNews

Партия из восьми машин поставлена в марте для оснащения мотострелкового батальона 201-й военной базы . Двадцать машин поставлено в августе в Дальневосточное военное училище и ещё десять - в сентябре в 21-ю мотострелковую бригаду.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12283421@egNews

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306927@egNews

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311634@egNews

В ноябре поставлено свыше десятка БМП-2М с боевым модулем "Бережок" в мотострелковый батальон вновь созданного танкового полка 127-й мотострелковой дивизии

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326899@egNews

Можно говорить о выполнение плана по поставкам 60 модернизированных машин.

Информации о поставках снятых с хранения боевых машин БМП-2 мне не попадалась.

БМП-1АМ "Басурманин"

В июне Рубцовский машиностроительный завод отгрузил первую партию ( порядка двух десятков) модернизированных боевых машин БМП-1АМ "Басурманин" для прохождения войсковых испытаний в составе 35-й мотострелковой бригады.

БМД-4М

В течении 2020 г. Воздушно-десантные войска получили три батальонных комплекта новых боевых машин десанта ( в каждом комплекте 31 машина БМД-4М и восемь бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка")

В марте осуществлена поставка батальонного комплекта в 108-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии . Торжественная церемония передачи прошла 25 ноября 2020 г.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326605@egNews

В мае осуществлена поставка батальонного комплекта в 234-й десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии . Торжественная церемония передачи прошла 19 июня 2020 г.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298065@egNews

В ноябре осуществлена поставка батальонного комплекта в 247-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии . Торжественная церемония передачи была назначена на 25 ноября 2020 г., затем перенесена на 15 декабря, но теперь отложена на неопределенный срок.

https://function.mil.ru/for_media/events/details.htm?id=6466@morfSimpleEvent

БМД-2М

Информации о поставках в войска модернизированных машин БМД-2М "Берег" мне не встречалась. Батальоны нового 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии оснащаются техникой ( прежде всего машинами БМД-2) 104-го и 234-го десантно-штурмовых полков, высвободившейся в ходе перевооружения на БМД-4М.

Бронетранспортеры

БТР-82А/БТР-82АМ

За год планировалось поставка 460 бронетранспортеров, в том числе 130 новых БТР-82А должны были поступить в Сухопутные войска https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12290257@egNews

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288325@egNews

Стоит отметить , что каждый род и вид Вооруженных Сил в течении года получил бронетранспортеры БТР-82А/82АМ и спецмашины на их базе. Поставки осуществляются чаще всего небольшими партиями , поэтому отследить каждую по открытым источникам практически невозможно . Выделю крупные поставки:

в ноябре поставлено несколько десятков ( предполижительно 30) бронетранспортеров БТР-82АМ во вновь созданный мотострелковый полк 127-й мотострелковой дивизии

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324838@egNews

https://xn-b1aga5aadd.xn-p1ai/2020/367187/

в декабре завершено переоснащение трех мотострелковых батальонов ( более 100 бронетранспортеров ) 205-й мотострелковой бригады . Ранее на вооружение мотострелковых батальонов бригады состояли бронетранспортеры МТЛБ

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327818@egNews

Самоходные артиллерийские установки

2С35 "Коалиция"

В мае , партия из восьми серийно выпущенных установок поступила для войсковых испытаний в 400-й самоходно-артиллерийский полк 90-й танковой дивизии.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294482@egNews

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2020527042-rPhvZ.html

2С19М2 "Мста-СМ"

На год была запланирована поставка более 35 новых машин

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12290496@egNews

В марте поставка двух батарей (12 установок ) в 227-ю артиллерийскую бригаду - https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12282324@egNews

В мае поставка десяти установок в 856-й самоходный артиллерийский полк 144-й мотострелковой дивизии -

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295519@egNews

В ноябре поставка десяти установок в 391-й (самоходный) артиллерийский полк 150-й мотострелковой дивизии

https://function.mil.ru/for_media/events/details.htm?id=6457@morfSimpleEvent

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20201119155-Mxk2W.html

План практически выполнен.

2С19М1 "Мста-С"

Информации о поставках в 2020 г. у меня нет. Вероятно, программа модернизации старых машин 2С19 была завершена весной 2019 г. после поставки в гаубичный артиллерийский дивизион 11-го танкового полка.

2С3/2С3М "Акация"

Информации о поставках в 2020 г. у меня нет.

2С1 "Гвоздика"

Продолжается сокращение численности самоходных установок 2С1 в строевых частях

В мае гаубичный артиллерийский дивизион 291-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии получил 12 артиллерийских орудий 2А65 "Мста-Б" для замены выведенных на хранение самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика"

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293247@egNews

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"

Информации о поставках в 2020 г. у меня нет.

Новый класс бронетехники - боевые машины поддержки танков БМПТ

В ноябре первая партия из восьми новых машин поступила в 90-ю танковую дивизию. Судя по номерам рядом действующих танков , машины поддержки танков переданы в 80-й танковый полк.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327856@egNews