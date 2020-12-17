Оригинал взят у коллеги dambiev в На Тайване прошла церемония спуска на воду головного корвета-катамарана проекта Tuo Jiang II

15 декабря 2020 года на верфи тайваньской частной судостроительной компании Lung Teh Shipbuilding в уззде Илань в присутствии президента Китайской Республики Цай Инвэнь прошла церемония спуска на воду корвета-катамарана улучшенного проекта Tuo Jiang II. Корабль с бортовым номером "619" получил название "Tajiang". Одновременно на этой верфи прошла церемония ввода в состав ВМС Тайваня головного минного заградителя проекта Min Jiang (с автоматизированной системой постановки морских мин).

4 декабря 2018 года тайваньские СМИ подтвердили, что компания Lung Teh Shipbuilding выиграла тендер на строительство 11 корветов улучшенного проекта Tuo Jiang II и 4 минных заградителей проекта Min Jiang . Тайваньские СМИ окрестили корветы-катамараны как "убийцы авианосцев", имея ввиду противостояние растущим ВМС НОАК.

Первые три корвета-катамарана должны быть введены в состав ВМС Китайской Республики к 2022 году. На корабль водоизмещением 685 тонн планируется установить модернизированные ПКР Hsiung Feng III, которые имеют маршевую скорость полета около 3М и дальность стрельбы до 150-180 км.