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РИА Новости

Баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году

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Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял в феврале, что поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" на вооружение начнутся в 2021 году.

"В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", - заявил Каракаев в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня РВСН, отмечаемого 17 декабря.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".

На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

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