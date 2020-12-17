Выдачу сведений о силовиках могут ограничить

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Этот документ предполагается дополнить запретом на выдачу сведений (в том числе имущественного характера) о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета России, ФСБ и отдельных категориях военных.

По мнению авторов законопроекта, ограничение на распространение подобной информации должно действовать, даже если она не несет непосредственной угрозы безопасности таких людей.

Один из инициаторов новеллы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин так объяснил необходимость корректировки закона о госзащите силовиков. "Что это может быть за информация? Это может быть информация, которая содержится в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медицинского страхования, ГИБДД. Налоговая информация, Федеральная служба судебных приставов - там везде содержатся персональные сведения об указанных наших согражданах, а также о членах их семей", - сказал депутат на заседании Госдумы, где рассматривался законопроект.

Вяткин напомнил коллегам, что участились случаи, когда при выполнении сотрудниками правоохранительных органов своих служебных обязанностей распространяются призывы и угрозы в лично в их адрес и в отношении членов их семей, вплоть до угроз жизни и здоровью. "Есть примеры, когда эта информация собирается, анализируется, накапливается не только лицами, которые действуют у нас внутри страны, но и в том числе зарубежными организациями с целью выявления лиц, которые занимаются выполнением особых государственных задач, сбора о них информации, оказания на них давления, что напрямую касается вопросов не только нашей внутренней безопасности, но национальной безопасности в целом", - цитирует ТАСС слова депутата.

Судя по всему, к аргументам Дмитрия Вяткина, как и к законопроекту в целом, парламентарии отнеслись со всей серьезностью.

Юрий Гаврилов