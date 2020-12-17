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Российская газета

Выдачу сведений о силовиках могут ограничить

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Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Этот документ предполагается дополнить запретом на выдачу сведений (в том числе имущественного характера) о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета России, ФСБ и отдельных категориях военных.

По мнению авторов законопроекта, ограничение на распространение подобной информации должно действовать, даже если она не несет непосредственной угрозы безопасности таких людей.

Один из инициаторов новеллы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин так объяснил необходимость корректировки закона о госзащите силовиков. "Что это может быть за информация? Это может быть информация, которая содержится в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медицинского страхования, ГИБДД. Налоговая информация, Федеральная служба судебных приставов - там везде содержатся персональные сведения об указанных наших согражданах, а также о членах их семей", - сказал депутат на заседании Госдумы, где рассматривался законопроект.

Вяткин напомнил коллегам, что участились случаи, когда при выполнении сотрудниками правоохранительных органов своих служебных обязанностей распространяются призывы и угрозы в лично в их адрес и в отношении членов их семей, вплоть до угроз жизни и здоровью. "Есть примеры, когда эта информация собирается, анализируется, накапливается не только лицами, которые действуют у нас внутри страны, но и в том числе зарубежными организациями с целью выявления лиц, которые занимаются выполнением особых государственных задач, сбора о них информации, оказания на них давления, что напрямую касается вопросов не только нашей внутренней безопасности, но национальной безопасности в целом", - цитирует ТАСС слова депутата.

Судя по всему, к аргументам Дмитрия Вяткина, как и к законопроекту в целом, парламентарии отнеслись со всей серьезностью.


Юрий Гаврилов

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Россия
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Медицина
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1 комментарий
№1
17.12.2020 03:39
Кстати, не ведется и уголовного преследования за незаконно добытую личную информацию.

Мой первый вопрос на неизвестный звонок "откуда у вас мой номер?"
На него всегда почти лгут, кроме случаев доставки по моим заказам.

Второй вопрос "как называется ваша организация?"
В половине случаев мнутся и выдумывают на лету.

Третий вопрос "в данный момент вы используете мои личные, разрешение на что ваша организация у меня не получала, это нарушение статьи ФЗ, мне подать на вас в суд?"
Тут обычно бросают трубку.
Но находятся редко одарённые, которые начинают пытаться пугать или говорить глупости, этих добиваю фразой "разговор записывается, продолжайте".

При чём это массовое явление, считаю что нет смысла собирать сотни частных исков, этими товарищами должна заниматься Прокуратура. Влепить простенький автомат, выявляющий регулярные обзвоны и проводить самые простые проверки по выявленным подозрительным номерам на предмет "откуда у вас личные данные и на каком основании вы их используете".

Сразу полетят головы и недобросовестных государстенных лиц, располагающих такими данными, и головы тех, кто их использует. И казну можно будет неплохо пополнить штрафами.
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