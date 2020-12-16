Войти
Российская газета

Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы

516
2
-7
Источник изображения: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дать приоритетное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников МВД и Росгвардии предлагается внесенным во вторник в Госдуму законопроектом. Авторами проекта закона выступили глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Они напоминают, что сегодня дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети пенсионеров указанных силовых ведомств, чей стаж службы составляет 20 лет, имеют преимущественное право при поступлении в кадетские корпуса.

"По состоянию на 2020 год, в минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственном комитете действуют 44 довузовские государственные общеобразовательные организации (суворовские военные училища, нахимовские военные училища, военные музыкальные училища, кадетские училища и корпуса, пансионаты воспитанниц). Ключевой особенностью такого образования является подготовка несовершеннолетних к военной и правоохранительной службе путем формирования у них соответствующей мотивации в раннем возрасте", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом дети военнослужащих и военных пенсионеров имеют приоритетное право поступления и в военные вузы. "На детей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД и нацгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - поясняется в сопроводительных документах.

В этой связи законопроектом предлагается предоставить детям сотрудников МВД и проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы со стажем службы 20 и более лет, преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии.

"Если льгота есть у детей военнослужащих, поступающих в военные вузы, такая же льгота должна быть у детей гвардейцев и полицейских, поступающих в вузы МВД и нацгвардии", - пояснил депутат Александр Хинштейн. - Для людей в погонах подходы должны быть одни - дети полицейских и гвардейцев тоже хотят становиться офицерами по примеру своих отцов".

Дисбаланс особенно заметен в Росгвардии, где служат и военнослужащие, и полицейские

"Приоритет в поступлении в профильные вузы детям сотрудников полиции и Росгвардии - это хорошая мотивация для самих сотрудников, - заявил "РГ" председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. - Это вопрос наболевший, важный, десятилетия показали, что династии и преемственность в системе правоохранительных органов крайне важны, и, конечно же, у детей сотрудников должен быть приоритет в поступлении".

"Это будет не только система соцподдержки, но и система мотивации самих сотрудников быть честными и профессиональными. Они будут понимать, что их дети смогут получить хорошее образование. Кроме того, это даст еще один повод детям гордиться и уважать работу своих родителей", - считает эксперт.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
23.11.2020
Как межведомственное взаимодействие работает на оборону России
22.10.2020
Минобороны вступило в битву против Минфина
13.03.2020
Инструкторы Российского университета спецназа совершат марш-бросок по льду Байкала
28.11.2019
США проведут учения с десантированием "в боевых условиях" у российских границ
14.08.2017
Олег Сиденко: "Восточная верфь" ждет заказ от Минобороны в 2018 году
05.01.2017
Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
2 комментария
№1
16.12.2020 23:07
Все верно, образование должны получать представители державного сословия. А плебс может и реальным училищем обойтись.
0
Сообщить
№2
16.12.2020 23:45
Даешь  право  первой  ночи  для  господ  полицейских!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»