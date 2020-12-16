Офицерам могут разрешить носить кортики после увольнения в запас

Кортик, полученный офицером или мичманом, останется у него пожизненно. И даже перейдет к наследникам.

Спор о том, можно ли оставлять морским офицерам и мичманам, уволенным в запас, личное холодное клинковое оружие, похоже, уже разрешен. В пользу моряков.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила законопроект, оставляющий морякам их прославленный символ - парадный кортик. Соответствующие изменения будут внесены в Закон "Об оружии". Впрочем, в законопроекте сказано не конкретно о моряках, а очень обтекаемо - о военнослужащих, кому эти кортики положены. Такие офицеры есть и в Росгвардии, и в ФСБ, и в ФСО.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что законопроект упрощает правила ношения и хранения кортиков, выдаваемых военнослужащим.

"Предусматривается, что при увольнении граждан с военной службы полученные кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии. Законопроект предполагает, что наследникам офицера будет необходимо получать лицензию и регистрировать кортик. Но разрешение на хранение кортика будет выдаваться наследнику бессрочно, так что ему не придется бесконечно переоформлять документы", - рассказал Владимир Груздев.

Есть очень важное условие оставления кортика - если офицер увольняется с правом ношения военной формы. То есть не по отрицательным основаниям. Потому что кортик можно носить только при форме, причем - парадной.

Для многих морских офицеров оставление у себя кортика, который выдается по окончании училища, - больной вопрос, порой доходивший до судебных разбирательств. С одной стороны, десятки тысяч ушедших на пенсию офицеров хранят эти кортики дома, носят их в праздники. Без всяких разрешающих аттестатов с последнего места службы. С другой стороны, нередки случаи, когда офицер, обратившийся к командиру за сопроводительным документом, получает отказ - мол, не вправе распоряжаться казенным имуществом.

И командир формально прав. Выдача кортика - прерогатива сугубо министра обороны. Теперь эта ситуация будет разрешена на законодательном уровне.

Михаил Фалалеев