Войти
Российская газета

Тихоокеанский флот получит шесть корветов с "Цирконами"

355
0
+2
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны РФ в рамках реализации гособоронзаказа-2021 заключило новый контракт на поставку серийной партии корветов с публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод". Об этом во вторник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. В соответствии с условиями госконтракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 год получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

Отмечается, что наличие в составе ВМФ России корветов указанных проектов позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, а также возможности по защите военно-морских баз, морского побережья и различных морских коммуникаций.

"Строящиеся корветы по целому ряду технических характеристик и составу вооружения не имеют аналогов в мире, кроме того, они обладают большим модернизационным потенциалом", - подчеркнули в военном ведомстве.

Корветы, которые будут построены для нужд флота, - это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут" и современным противокорабельным комплексом "Уран". Кроме того, они будут вооружены противолодочным комплексом "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон".

На днях сообщалось, что корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил госиспытания. Передача Тихоокеанскому флоту его намечена на 25 декабря. "Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов проекта 20380. Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек.

У строящихся корветов по ряду технических характеристик и составу вооружения нет аналогов в мире

Корвет предназначен для борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника в ближней морской зоне, а также для патрулирования и артиллерийской поддержки морского десанта. Он вооружен ракетами "Калибр", в перспективе - гиперзвуковыми "Цирконами".


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
17.12.2020
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
16.12.2020
Корветы с "Цирконами": Тихоокеанский флот получит новое вооружение
16.12.2020
Минобороны заключило контракт на поставку шести корветов для Тихоокеанского флота, способных нести "Цирконы"
09.12.2019
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
28.07.2014
«Железо» нового флота России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»