"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем

Замсекретаря СНБО признал слабость Украины перед Россией

Замекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос признал превосходство России над Украиной в военном плане, сравнив вооруженные силы двух стран с медведем и зайцем соответственно. В Донецке высмеяли такую метафору Кривоноса, указав, что на украинского военного повлиял мультфильм «Ну, погоди!»

Украинская армия гораздо слабее российской, признал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Как указал генерал ВСУ в интервью «Обозревателю», Вооруженные силы Украины должны быть способны противодействовать российским военным.

«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест - и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии», - пояснил военачальник.

Донецкий политолог Владимир Корнилов высмеял такую метафору Кривоноса, передает ФАН. «Кривонос явно в детстве насмотрелся мультика «Ну, погоди!» - там заяц имел и копье, и штангу, и бегать мог. Если он найдет в жизни какого-нибудь зайца, который копьем заколол медведя, то я съем шляпу, которая висела на новогодней елке в центре Киева», - сказал эксперт.

Он напомнил также о поражении украинской армии, нанесенном отрядами самопровозглашенной Донецкой народной республики в боях за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. «Быстро бегать украинская армия умеет, мы это видели в Иловайске и Дебальцево, в этом смысле сравнение адекватное. И никакие танки, пушки, копья американские им не помогли - бежали, сломя голову, бросив все копья. При том что медведь даже и не дернулся, только из берлоги посматривал, что там происходит», - пояснил аналитик.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец также считает, армия России имеет превосходство над украинской. Как указал эксперт в интервью изданию «Новое время», у бригад ВСУ отсутствуют автоматизированные системы управления (АСУ), которые позволяют отслеживать детали боя в реальном времени и быстро отдавать приказы с помощью радиосигналов и пакетных данных от высшего командования к боевым подразделениям.

Специалист отметил, что АСУ дают возможность оперативно принимать тактические решения: управлять войсками и вооружением, в том числе разведывательными и атакующими беспилотниками.

«Армия России получила 40 комплектов АСУ бригадного уровня - теперь они есть на вооружении и тех подразделений, что дислоцируются возле границы с Украиной», - сказал Згурец.

Он также считает, что Украину не спасет количество танков. «Только за счет скорости мы сможем малым количеством техники действовать эффективнее - это главный вывод 2014 года», - отметил Згурец. При этом, по его словам, российская бригада выполняет такую же задачу в пять раз быстрее, чем украинская.

Вместе с тем, как заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, украинцы могут не ждать автоматизацию боевых подразделений. По его словам, в армии страны годами финансируются лишь два проекта АСУ, по одному из них израсходовали уже 700 млн грн, однако работы не проделаны даже наполовину.

Генерал рассказал, что комиссия Генштаба по приему очередного этапа этой АСУ закончила работать месяц назад.

«В результате есть металл, компьютер, стул и стол, а программного обеспечения нет», - посетовал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что ему дали на подпись утверждение опытно-конструкторских работ по АСУ, но он не намерен их визировать. Хомчак выразил мнение, что вместо новой разработки ему предлагают согласовать «изобретение велосипеда».

В свою очередь, командующий украинскими ВВС, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью «РБК-Украина» признался, что в ближайшие годы Украина вряд ли получит современные боевые самолеты, чтобы заменить советские машины, выпущенные до 1991 года.

По его словам, лет через десять значительно устаревший парк украинской военной авиации уже не сможет выполнять боевые задачи. «Речь идет как о моральном, так и о физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета», - констатировал военный.

Командующий уточнил, что самые старые самолеты, которые сегодня стоят на вооружении ВСУ, - военно-транспортные, им больше 52 лет. При этом ударная, истребительная и разведывательная авиация, к которой относятся Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР, выпускалась с 1981 по 1991 год.

Андрей Ермолов