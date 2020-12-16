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Российская газета

Пуск "Булавы" вызвал переполох на авиабазе США в Германии

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Источник изображения: Минобороны РФ

Пуск четырех ракет "Булава" вызвал тревогу на американской военной базе в Германии.

Небольшой переполох произошел на авиабазе США Рамштайн после залпового пуска четырех МБР "Булава". Напомним, их произвел в субботу атомный подводный крейсер "Владимир Мономах" в Охотском море.

Как сообщает CNN, запуск ракет по инфракрасному следу зафиксировали американские разведывательные спутники. Почти сразу после этого на базе в Германии сработал сигнал тревоги. Личный состав оповестили через систему громкой связи и посредством компьютеров. Некоторое время военные находились "в неопределенности и тревоге" пока, наконец, не услышали сигнал отбоя.

Позже командование базы опубликовало на своей странице в Facebook сообщение. В нем в частности говорится, что командный пункт получил уведомление о реальном пуске ракет на европейском театре. Следуя установленной процедуре, он оповестил об этом военный персонал. Затем выяснилось, что пуски учебные и не представляют опасности.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Проекты
Военные учения
ИТ
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