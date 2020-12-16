Новая Украина прирастает советской бронетехникой

На Украине занимаются работами по модернизации известного советского БТР-50.

Обновленный образец бронетранспортера был продемонстрирован в репортаже канала АТН Харьков с завода транспортного машиностроения, носящего имя народного комиссара СССР Вячеслава Малышева.

От базовых версий этот вариант внешне отличается закрытой установкой 12,7-мм пулемета «Утес», дымовыми гранатометами на лобовой части и бортовыми экранами.

Сообщалось, что старый 240-сильный двигатель В-6 заменили на изготавливаемый украинской оборонкой ОТД-2 мощностью в 400 л.с.

Также установлена новая пятиступенчатая коробка передач с планетарными механизмами поворота. Обновлению подверглось и радиосвязное оборудование.