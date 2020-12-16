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Британцы и американцы разрабатывают легкий десантируемый танк

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США проведёт испытания двух лёгких танков, разработкой которых занимаются британская компания BAE Systems и американская General Dynamics.

По итогам испытаний военные планируют определиться с моделью будущего танка

Разработка новых танков для Пентагона ведётся в рамках тендера MPF, объявленного в 2018 году: по условиям соглашения, участники конкурса должны разработать лёгкие танки, пригодные для транспортировки самолётами C-130 Super Hercules и C-17 Globemaster III. Британская компания BAE Systems и американская General Dynamics получили контракты на производство и поставку на испытания 12 прототипов боевых машин.

Военные планируют провести проверки техники на военной базе «Форт-Брэгг» в штате Северная Каролина. Компания General Dynamics разрабатывает лёгкий танк на базе британской боевой машины пехоты AJAX – он получил обновлённые системы связи и управления. Башня от AJAX была заменена на башню основного боевого танка M1 Abrams. Масса AJAX составляет 38 тонн при длине 7,6 метра, ширине 3,4 метра и высоте три метра.

Боевая машина пехоты рассчитана на экипаж из двух человек и четырёх десантников. Боевая машина AJAX вооружена орудием калибра 40 миллиметров и пулемётом калибра 7,62 миллиметра. BAE Systems предложила военным модернизированную версию лёгкого танка M8 Buford, разработка которого велась ещё в начале 1990-х годов, но затем была прекращена. Британцы обновили системы связи, управления и двигатель.

Масса M8 составляет 24,8 тонны при длине 8,9 метра, ширине 2,7 метра и высоте 2,6 метра. Машина оснащена орудием калибра 105 миллиметров, а также двумя пулемётами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра. Минобороны США подведёт итоги тендера MPF в 2022 году, после чего победитель получит контракт на поставку боевых машин в войска. Согласно действующим планам, первые лёгкие танки должны поступить в войска не позднее 2025 года, говорит ПМ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
C-130
C-17
M1 Abrams
Компании
BAE Systems
General Dynamics
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