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Время электроники

Amazon станет крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии

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Amazon
Логотип компании Amazon.
Источник изображения: topics.nytimes.com

Компания Amazon на днях объявила о планах добавить в свой актив еще 26 проектов ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 3,4 ГВт. В результате число таких проектов, профинансированных Amazon в 2020 году, достигнет 35, а общая мощность превысит 4 ГВт.

Это крупнейшие «вложения» в возобновляемые источники энергии в течение одного года. С учетом новых электростанций Amazon станет крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии.

В настоящее время компания уже инвестировала в ветряные и солнечные электростанции суммарной мощностью 6,5 ГВт. Они позволят компании обеспечивать свои предприятия более чем 18 млн МВт-ч возобновляемой энергии ежегодно. Для сравнения: этого достаточно, чтобы в течение одного года обеспечивать электроэнергией 1,7 млн домов в США. Электричество необходимо офисам Amazon, центрам выполнения заказов и центрам обработки данных Amazon Web Services (AWS), которые обслуживают миллионы клиентов по всему миру. Реализация проектов — часть плана Amazon, направленного на сокращение выбросов углерода до нуля к 2040 году. Уже к 2025 году в компании надеются покрывать 100% своих потребностей в электричестве за счет возобновляемых источников энергии. Первоначально эта цель была намечена на 2030 год.

Упомянутые 26 электростанций проектов реализуются в Австралии, Франции, Германии, Италии, Южной Африке, Швеции, Великобритании и США. Всего же компания имеет 127 проектов в области возобновляемых источников энергии по всему миру, включая 59, использующих энергию ветра и солнца.

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Австpалия
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Франция
Швеция
Проекты
2020-й год
СЭС
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