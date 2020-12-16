Renesas Electronics обновила микроконтроллеры для промышленной электроники и устройств Интернета вещей

Компания Renesas Electronics расширила серию микроконтроллеров RA4 новой группой 32-разрядных микроконтроллеров, которая получила обозначение RA4M3. В этих микроконтроллерах используется ядро Arm Cortex-M33, работающее на частоте до 100 МГц.

По словам Renesas, предлагая лучшую в отрасли производительность, технологии Arm TrustZone и Renesas Secure Crypto Engine, а также развитую подсистему памяти, микроконтроллеры RA4M3 упрощают разработку безопасных и защищенных средств промышленной электроники и периферийных устройств IoT с низким энергопотреблением.

В активном режиме энергопотребление составляет 119 мкА/МГц. В режиме ожидания потребляемый ток не превышает 1,6 мА, а на пробуждение из режима ожидания микроконтроллеру достаточно 30 мкс. В конфигурацию микроконтроллеров входит 1 МБ флеш-памяти, 128 КБ ОЗУ, 8 КБ флеш-памяти данных и 1 КБ памяти SRAM, работающей в режиме ожидания. Для приложений с интенсивным использованием памяти разработчики могут для увеличения объема комбинировать встроенную память микроконтроллера с внешней памятью, подключенной к интерфейсу Quad-SPI, и с картой SD. Возможность переключения банков флеш-памяти и фоновой работы с ней позволяет выполнять обновление прошивки в фоновом режиме. Наличие встроенных интерфейсных блоков, включая Quad SPI, SDHI, SSI, USB2.0, SCI, SPI/I2C и блок сенсорного ввода, позволяет уменьшить число дополнительных компонентов, упростить конструкцию устройств и снизить их стоимость.

Микроконтроллеры выпускаются по 40-нанометровому техпроцессу. В зависимости от модели, используются корпуса LQFP с числом контактов от 64 до 144.

Ранее в этом месяце Renesas Electronics выпустила 20 экономичных микроконтроллеров для Интернета вещей.