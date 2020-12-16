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Астрономы показали грунт астероида Рюгу

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Грунт астероида Рюгу
Грунт астероида Рюгу.
Источник изображения: JAXA

Контейнер, находившийся внутри возвращаемой капсулы японской межпланетной станции «Хаябуса-2», действительно содержит вещество астероида Рюгу. Таким образом, главная цель миссии полностью выполнена, сообщается в твиттере миссии.

«Хаябуса-2» была запущена в космос в 2014 году и стала второй в истории межпланетной станцией, главной задачей которой была добыча и доставка на Землю вещества астероида. Основная цель миссии — околоземный астероид Рюгу, относящийся к спектральному классу С. 5 декабря 2020 года станция приблизилась к Земле и сбросила в атмосферу герметичную капсулу с двумя пробами грунта Рюгу, и через несколько часов капсула приземлилась на полигоне Вумера в Австралии.

После того, как капсула была найдена, ее доставили в чистую комнату, где из нее стравили газ, который, как предполагают ученые, мог выделиться из вещества Рюгу во время перелета. Кроме того, из капсулы был извлечен контейнер с пробами, который 8 декабря доставили в исследовательский центр в Сагамихаре в Японии.

14 декабря 2020 года контейнер с грунтом вскрыли в чистой комнате, благодаря чему ученые убедились в наличии частиц вещества Рюгу внутри него. Найденный грунт представляет собой черное мелкодисперсное вещество, которое находилось вблизи входного отверстия контейнера, что подтверждает факт успешного выполнения главной цели миссии. Ожидается, что вскрытие двух отдельных камер, которые содержат пробы вещества Рюгу и находятся внутри контейнера, начнется в конце декабря, а в середине января 2021 года стартует исследование частиц грунта в условиях азотной атмосферы.


Устройство контейнера для проб грунта «Хаябусы-2».

Источник изображения: JAXA


В ближайшие десять лет «Хаябуса-2» посетит еще два околоземных астероида. О том, как станция исследовала Рюгу, можно узнать из нашего материала и в отдельной теме.Александр Войтюк

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Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
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